長榮勞資協商又卡住！3小時只談4訴求　29日五度談判

▲長榮勞資第四次協商仍未取得共識。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空與桃園市空服員工會24日晚間7時重啟第四度協商，讓原本破局局勢出現一道曙光，但經過3小時仍無法取得共識，決議29日再次協商，確切時間、地點會再另行公布。長榮航空表示，工會的8大訴求都有準備方案，但因時間因素，4項訴求來不及談，希望下一次協商能全程直播並開放記者列席。

這次討論的4項訴求包含工會要求增設勞工董事、日支費應從每小時90元調高為150元且禁搭便車、9條疲勞航班（東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特）等改為過夜班、開放工會參與會員的人評會等懲處機制。

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▲長榮勞資原本談判破局，後來又逆轉。

針對工會要求增設勞工董事，長榮表示，勞工董事制度與現行公司法董事由股東選任之規範有所違背，若公司片面同意董事可由勞工自行選任，可能也會衍生目前學界有提出經營管理人違背職務或背信之違法疑慮，建議工會與公司簽訂團體協約後，每季安排工會幹部與董事長或總經理會面、每半年檢討現行空服員班表。

另外，日支費應從每小時90元調高為150元且禁搭便車，長榮回應，現行日支費費率尚屬足夠，公司願意提升所有空服員之實質勞動條件，願意提供「飛安服勤獎金」，每一來回勤務給予新台幣150元的基礎進行討論，但前提為不同意禁搭便車。

東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班，長榮表示，BR198/197、BR108/107冬季班表為過夜，北京雷雨季（6至8月）及跑道歲修月份為過夜，呼和浩特、哈爾濱現已為兩組組員來回，金邊航線為自願報名包月專飛服勤，瀋陽2019年冬季班表起採兩組組員來回，以上航班派遣已優於業界。

開放工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權，長榮說，當有空服員召開人評會議時，可由當事人邀請一位在職空服員列席會議，並可提供建議給當事空服員於會議中陳述，列席空服員不直接發言亦不參與表決。

▲長榮總經理孫嘉明。

長榮航空再次呼籲，協商的結果可能會影響到成千上萬旅客的權益，桃空職工在爭取權益的同時，實不應漠視全民知的權利，希望29日協商會議開放直播以及讓記者旁聽，勞資雙方一起接受大眾檢視及公評，在公開透明的情形下進行協商。

工會則說，協商會議上，公司完全未拿出誠意，8大訴求裡，公司只回應了前4項，甚至公司所提的方案與日前調解會議差不多，會員投票非常踴躍，截至24日更達到8成投票率之門檻，有無直播並不構成雙方無法達成共識的理由，關鍵在於資方是否提出進一步誠意對案。

雙方先前就外站津貼、改善疲勞航班、禁搭便車等議題談不攏，工會在13日發起罷工投票，預計投票到6月6日截止，至少全體會員過半數同意，長榮分會也要逾8成同意，才會發動罷工，日前承諾端午節不會罷工，釋出善意希望協商成功，讓罷工危機就此落幕，但協商再次破局，雙方仍要繼續攻防。