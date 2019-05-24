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影／長榮勞資協商破局再逆轉！工會從勞動部返回　提3個問題、8個訴求

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記者胡順惠／台北報導、攝影

桃園市空服員職業工會（桃空工會）原本預計今（24）日5時30分與長榮展開第四次協商，沒想到現在卻因為直播爭議，工會臨時決定轉往勞動部，但長榮堅持留在原地等待，雙方協商也正式宣告破裂。長榮總經理孫嘉明表示，工會不來，還是會在這邊等，最晚等到18時左右，希望工會回到協商會場，盡快消彌罷工危機。

▲▼長榮資方代表已抵達現場等待。（圖／記者胡順惠攝）

▲長榮資方代表已抵達現場等待。（圖／記者胡順惠攝，下同）

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【1916更新】勞資雙方隔空互等到18時，桃空工會又改回長榮桂冠酒店，要視資方回應3個問題、8個訴求後，再決定是否協商。工會表示，公司如果希望做什麼跟會議紀錄不一樣的，希望公司用慎重、正式的方式以會議討論，而不是半夜傳一個line，或隨便跟媒體放話，說他們拒絕直播，別再設下陷阱，只要公司拿出誠意，工會也會有誠意。

▲▼桃空工會返回會場重啟協商。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼桃空工會返回會場重啟協商。

▲▼桃空工會返回會場重啟協商。（圖／記者胡順惠攝）

昨日的會前會，長榮到底有無提出直播建議，勞資雙方各說各話。孫嘉明今天指出，大家可以去研究工會的新聞稿，第一次工會說公司沒有提出直播要求，第二次又說沒有針對直播細節做討論，工會等於間接承認昨天是有做直播的提議，長榮一開始很尊重工會意見，所以並沒有堅持直播提議。

爭議轉折發生在昨日晚間。孫嘉明解釋，工會昨晚又發出協商前，17時要先召開記者會，內容又提了一些對公司不實指控，後來決定還是要用直播方式，讓社會大眾可以清楚協商會議的內容，以免會後又各說各話，希望不要造成社會大眾的困擾，但如果工會還是不要，依舊採尊重態度。

對於工會臨時將協商地點改為勞動部。孫嘉明回應，之前雙方就確定協商會議在長榮桂冠酒店，還是堅持在這個場地召開，不會因此改到別的場地召開，工會不來還是在原地等，把決定權給工會這邊，今天協商過程就是由他來帶隊，希望工會回到協商會場，盡快消彌罷工危機。

▲▼長榮總經理孫嘉明。（圖／記者胡順惠攝）

▲長榮針對禁搭便車不會退讓。

孫嘉明重申，針對禁搭便車不會退讓。他說，6月下旬到暑假是旅遊旺季，今年著重在東北亞，但自從工會傳出罷工消息，增加很多不確定性，訂位量確實出現趨緩情勢，從公司經理人角度，當公司面臨重大經營危機，造成營收下滑、獲利減緩，甚至是年度虧損，有義務必須讓員工知道，有賺錢才有年終獎金。

「過去這幾年，在全體員工的努力下均有獲利，都有發4個月的年終獎金。」孫嘉明表示，現在不確定的情況擺在眼前，工會就是會把這些事情扭曲，讓公司有經營危機。

工會則表示，雙方簽下會前協議後，資方於昨天晚上突然改口要求工會開放直播，今天媒體更出現數篇指工會拒絕直播等不實且不利的報導，工會因此決議傍晚不會前往長榮桂冠酒店進行協商，「長榮航幾無誠信，連一個會前會都能跳票」。

▲▼桃園市空服員職業工會臨時改往勞動部協商，雙方談判破局。（圖／記者胡順惠攝）

▲桃空工會臨時將協商地點改成勞動部，與長榮資方隔空互等。

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關鍵字：長榮,長榮航空,桃園市空服員職業工會,第四次協商

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