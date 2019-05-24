第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

▲長榮勞資協商今日恐破局。（資料圖／記者紀佳妘攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮勞資雙方預計今（24）日展開第四度協商，但傳出長榮要求全程直播遭工會拒絕。對此，桃空工會拿出會議紀錄表示，在昨日的會前會，長榮未提及開放直播，雙方也共識不開放記者列席。因為對資方態度有疑慮，工會希望今天下午協商地點改至勞動部，也要求董座林寶水出席。長榮資方正在研議工會的三大提問，強調不打算到勞動部。

長榮發言人柯金成表示，昨日在會前會時就有提出公開直播，採公開透明方式讓外界一同檢視，但工會拒絕，工會又在協商前發採訪通知，也沒有事先通知，現在放話分明就是故意的。至於工會要求協商地點改至勞動部，他說，「我們不會改去勞動部，這件事情不是你（工會）說的算」，勞動部、交通部、桃園市政府等單位都有列席，直播與否還可以談，但地點不是說改就改的。

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長榮勞資雙方今天下午5時30分將展開四度協商，據了解，勞動部勞動關係司司長王厚偉、交通部航政司長葉協隆、交通部參事黃荷婷、交通部民航局標準組組長林俊良、桃園市勞動局長陳靜航列席，長榮則派總經理孫嘉明當代表。

王厚偉表示，據他了解，協商程序當初並沒有談到要直播，不過工會認為資方一定要直播，但公司也對外說沒有一定要直播，因此雙方目前尚未談好。

不過，王厚偉指出，雙方在哪裡談並不是問題，重點是在勞資雙方願意坐下來談，若有需要的話，勞動部也願意從旁協助。

桃空職工自5月13日至6月6日，分別在桃園、台北、高雄3地投票，針對「是否同意罷工」及「是否同意工會設置糾察線」投票，若同意票超過總會員數一半，長榮會員超過8成，便取得罷工權，5月26日前由長榮分會先投票。據了解，目前長榮分會投票人數超過2300人，投票率逾7成。