同性配偶也適用！華航、長榮眷屬享免費機票　台鐵5折票

▲華航、長榮員工配偶的各項福利，無論同性與否皆不會有差異。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台灣同婚專法今（24）日正式上路，成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，同性伴侶只要年滿18歲，即可向戶政機關辦理結婚登記。以往許多交通事業都會提供員工配偶車票、機票等優待，同婚專法上路後，同性配偶也能享有同等待遇嗎？中華航空、長榮航空、台灣高鐵、台鐵局均正面回應。

中華航空表示，員工依規定辦理配偶登錄，員工及其配偶和直系親屬均享有免費及不同折扣的優待機票，不因同性而有差異。進公司滿半年者，享有ZED（Zonal Employee Discount）聯航優惠機票；進公司滿2年者，即開始享有免費機票。華航免費機票係以點數計算，首次核予10點，之後隨年資增加，最多累積至20點。免費機票點數計算方式，區域航線來回以4點計，越洋航線來回則以8點計算。點數使用完畢後，員工還有不同折扣之優待票可購買。

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長榮航空表示，員工及配偶和直系親屬，每人每年皆享有一張不限航點的免費機票，及不限張數一折起的優待機票，還可以開立不限張數ZED（Zonal Employee Discount）聯航優惠機票，只要是法定親屬關係，包含同性婚姻配偶，同樣可享有相同待遇。

高鐵公司表示，員工每年有20張半價購票優惠券，員工也可以自行轉送，優待票本就不限直系親屬或配偶才能使用，親友也都可以使用該半價購票優惠券。針對同性配偶權利，高鐵公司對全體員工均一視同仁，並依相關法令規定及公司制度給予應適用之權利及福利。

台鐵局表示，員工配偶每年可購買20次車票，於平日以5折價格搭乘莒光號以下各等級列車，若要搭乘自強號，以5折購買莒光號車票後，需再補搭乘區間莒光號與自強號間的票價差額。另外，台鐵局說，員工配偶如同在台鐵服務，可於6個月內提出申請，可請領2000元津貼，同性配偶一視同仁。