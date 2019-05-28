砂石車＆大貨車出入台1線　男買午餐身體不適蹲坐中央分隔島

▲屏東縣枋寮警分局員警將陳姓男子安全護送回家，家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉屏南工業區有一名男子，中午蹲坐在大貨車及砂石車出入頻仍的台1線中央分隔島上，讓民眾怵目驚心，枋寮分局東海派出所巡邏發現，協助他脫困，護送他安全返家，讓家屬很感激。

枋寮鄉台1線是屏南工業區的重要路段，日前中午時分，赫然有一名男子蹲坐在分隔島上，民眾看了怵目驚心。東海所所長藍清輝與警員陳映宇，剛好巡邏發現，由於該時段多為砂石車、大貨車來往頻仍，警方立即將他攙扶至路旁安全處。

警方說，這名男子姓陳，71歲，去年曾接受腦部手術，身體狀況不佳，當天趁老婆不注意騎乘機車外出買午餐，原本想到枋寮市區買，卻不慎迷路；且在騎乘機車過程中突然感到暈眩，才會走到安全分隔島上蹲坐休息。

警方了解情形後，為了保護他安全，徵得他同意後以巡邏車將其載返住處。當警方將他載至家門口時，他的家人也正在尋找，看到警方平安將他陳男護送返家，終於放下心，頻頻向警方道謝。

枋寮分局長黃國源肯定東海所員警積極助人的服務熱忱，並呼籲民眾，家中若有長者，可製作緊急連絡資料卡或記有姓名、電話等愛心手鍊配掛在長者身上，若有走失情事，警方接獲報案便可以立即聯繫到家屬，保護長者安全。