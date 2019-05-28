　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

砂石車＆大貨車出入台1線　男買午餐身體不適蹲坐中央分隔島

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東縣枋寮警分局員警將陳姓男子安全護送回家，家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局員警將陳姓男子安全護送回家，家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉屏南工業區有一名男子，中午蹲坐在大貨車及砂石車出入頻仍的台1線中央分隔島上，讓民眾怵目驚心，枋寮分局東海派出所巡邏發現，協助他脫困，護送他安全返家，讓家屬很感激。

枋寮鄉台1線是屏南工業區的重要路段，日前中午時分，赫然有一名男子蹲坐在分隔島上，民眾看了怵目驚心。東海所所長藍清輝與警員陳映宇，剛好巡邏發現，由於該時段多為砂石車、大貨車來往頻仍，警方立即將他攙扶至路旁安全處。

警方說，這名男子姓陳，71歲，去年曾接受腦部手術，身體狀況不佳，當天趁老婆不注意騎乘機車外出買午餐，原本想到枋寮市區買，卻不慎迷路；且在騎乘機車過程中突然感到暈眩，才會走到安全分隔島上蹲坐休息。

警方了解情形後，為了保護他安全，徵得他同意後以巡邏車將其載返住處。當警方將他載至家門口時，他的家人也正在尋找，看到警方平安將他陳男護送返家，終於放下心，頻頻向警方道謝。

枋寮分局長黃國源肯定東海所員警積極助人的服務熱忱，並呼籲民眾，家中若有長者，可製作緊急連絡資料卡或記有姓名、電話等愛心手鍊配掛在長者身上，若有走失情事，警方接獲報案便可以立即聯繫到家屬，保護長者安全。

ET快訊
快訊／綠委強行投票通過　李進勇出任中選會主委
摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

關鍵字：枋寮,警察,台一線,砂石車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

恆春巷弄小吃名店「小時候滷肉飯」　遊客進來「吃好吃飽」　

砂石車＆大貨車出入台1線　男買午餐身體不適蹲坐中央分隔島

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

恆春巷弄小吃名店「小時候滷肉飯」　遊客進來「吃好吃飽」　

砂石車＆大貨車出入台1線　男買午餐身體不適蹲坐中央分隔島

往桃園機場車流量激增　大園交流道2天2起3車追撞車禍

凌晨駕車壓到鐵管破胎怎麼辦？　他找警察就搞定

毒品通緝犯偷搶及恐嚇　讓彰化警方連破7案

長榮中學應外科戲劇公演 邀您一起歌舞青春

慶祝警察節　新化警辦捐血公益活動

拾得他人現金3萬元及存摺竟占為已有　監視器下現形被逮

韓國瑜唸心經喊高雄發大財　《只是賭藍》貼「高雄要發大財心經」

台南眾神會議善化場　91家簽署優質廟會「行動公約」

YouBike推出2.0「輕樁」板　外觀色系「珍珠白+黃」

快訊／65：2！綠委強行投票通過　李進勇出任中選會主委

剛說完慢走！女童遇襲「制服書包沾血」嚇壞　安倍震怒：學童安全要擺第一

「果汁減肥法」大公開！劉濤大推這4款　排毒、美白還能當代餐

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

3歲童衝馬路「下一秒堆高機撞上」　駕駛「猝不及防」無罪

史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景

他嫌掃條碼太累…拿「圍棋創造QR碼」　就此改變世界25年

快訊／李進勇人事案16時開票　藍委朝議場狂砸水球！

性能經典回不去了？三菱新EVO確認是油電／電動休旅車設定

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

看彰化戰備道戰機起降　這間民宅..

拾得他人現金占為已有　監視器下..

台東義消救災考核　連4屆獲特優

總統初選不落韓、郭　成立苗之友..

專勤隊大掃蕩　外籍女躲廁所避查..

頂級玉荷包3粒可以換一個便當　..

綠議員開養雞場擋稽查嗆：依你懶..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

運匠拾獲攝影機請警協尋 保住..

鮮筍化身千斤頂　齊力舉起大石頭

南區萬安演習24日登場　不配合..

郭台銘嘉義行！女粉：你不當選台..

台南眾神會議　91家簽署行動公..

更多熱門

相關新聞

壓到鐵管破胎　找警察就搞定

屏東縣內埔鄉廖姓鄉民，日前凌晨駕駛自小客車返家，途經枋山鄉台1線枋山段北上時，輪胎疑似壓到鐵管而爆胎，修理輪胎廠均已打烊，不得已求助警方，經警鍥而不捨尋找輪胎廠，終於找到一間願意救援，完成修復，讓他相當感激。

枋寮工廠火警　6工人灼燒傷送醫

女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿粉碎骨折亡

屏東縣7位治安守門員　成功攔阻258萬7940元

大鵬灣跨海大橋下散步　男左肩遭槍擊

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面