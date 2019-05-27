成功攔阻258萬7940元　屏東縣7「治安守門員」受表揚

▲屏東縣7位超商＆銀行治安守門員，成功攔阻258萬7940元，其中5人接受縣長潘孟安頒獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團利用假交友（徵婚）或假綁架詐騙手法， 誘騙民眾提（匯）款及至ATM解除分期付款，遇到屏東縣7位治安守門員，即時通知警方到場查證處理，因而阻止民眾被害，成功攔阻258萬7940元，獲縣長潘孟安頒獎表揚。

▲縣警局光學滑鼠墊上印製可能出現詐騙狀況。

警方說，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，有鑒於歹徒經常利用各種詐騙手法，要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金、到超商購買遊戲點數或ATM解除分期付款等，因此金融機構及各大超商的關懷提問與警察聯防通報為防堵民眾遭詐騙重要關鍵。

縣長潘孟安有感民眾遭詐款項難以追回，要求屏東縣政府警察局加強關懷提問機制，採取重獎重賞鼓勵執行。其中5月份主管會報頒獎表揚攔阻詐騙有功人員有7人，分別是台灣銀行屏東分行行員黃小姐、呂小姐及行員石先生共攔阻新臺幣（以下同）144萬元，第一商業銀行潮州分行行員黃小姐攔阻15萬4,000元，中華郵政屏東歸來郵局江先生攔阻90萬元，全家便利超商枋寮臨海店吳店長攔阻2萬9千496元，統一超商永盛門市謝店長攔阻6萬元，共成功攔阻258萬7940元。



縣警局葉明潭局長為貫徹縣長潘孟安「安居樂業」，營造「詐騙零容忍」居住環境，且為宣導金融機構及超商持續關懷提問，特別製作光學滑鼠墊供行員使用，將民眾受騙情境如：「解除定存並轉匯民眾名下他行帳戶，或交易紀錄有3天內密集使用ATM提領情形。」印製在光學滑鼠墊上，藉以提醒行員，，並呼籲民眾如果接到疑為詐騙電話，冷靜撥打「110」或「165」等反詐騙諮詢專線請求協助。