視線死角殺人！女騎士遭右轉砂石車撞倒困輪底　雙腿「粉碎骨折」失血亡

記者陳豐德／新北報導

恐怖的大車內輪差！新北市中和一名郭姓婦人27日下午1時許騎車經過中和區連成路、員山路口，要直行通過時沒注意到在一旁拖板車要右轉，在視線死角區域不慎被撞倒後捲入車底，雙大腿壓在右前輪底下粉碎性骨折、大量出血，經消防脫困救援送醫後急救無效，宣告不治，陳姓拖板車司機訊後將依過失致死罪嫌送辦。

▲中和砂石車右轉時因視線死角撞倒機車，女騎士雙腿粉碎骨折失血身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，56歲的陳姓拖板車駕駛從中和連城路，要右轉連城路往永和方向時，疑似因為內輪差將右側直行的66歲的郭姓女騎士撞倒，機車遭車頭拖行成廢鐵，她本人則被壓在右前車輪下，警消到場時她意識清醒、身體有多處擦傷，雙腳大腿及骨盆粉碎性骨折受困車底。

▼監視器拍下砂石車右轉。（圖／記者陳豐德翻攝）



到場救援的消防分隊長說，由於拖板車重達35噸，要將婦人從輪胎下救出並不太容易，現場隊員是使用千斤頂及破壞器材，花了近30分鐘才將郭婦脫困，並緊急送醫急救，當時她還有意識。

警方表示，郭姓婦人現場時意識還清醒，送到雙和醫院後因為雙腿粉碎性骨折，大量內出血急救無效，下午2時20分宣告不治，雙方經酒測均無飲酒情事；肇事的陳男供稱自己是砂石車駕駛，當時正在上班的路上，由於騎士在視線死角右轉時才沒有注意到，警方訊後將他依過失致死罪嫌送辦。

▼機車遭砂石車捲入拖行，拉出後已成廢鐵。（圖／記者陳豐德翻攝）

