電鍋蒸蛋變蛋花粥！老公用喝的　她曬毀滅級廚藝：鮭魚也煎到分屍

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嘉義一名媽媽27日在臉書「爆怨公社」PO出自己做的蒸蛋料理，雖然之前也做過很多次，但總是失敗，這次甚至把蒸蛋做成「湯」，不僅女兒嫌棄，就連老公看了也很傻眼，最後一家人還是乖乖把這道料理「喝完」，沒有浪費食物。

▲一般的蒸蛋應該是長這樣。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在文章一開頭就表明要抱怨自己的廚藝，她提到，每次煮蒸蛋都會失敗，不是水太少就有其他問題，這次是用大同電鍋煮的，結果一端上桌就被老公用震驚的語氣詢問，「蒸蛋？湯？」小女兒也在一旁喊著，「好噁！我不想喝。」

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「他們都用喝的。」原PO無奈地說，雖然最後一家人並沒有浪費食物，但事後想想，還是對自己的廚藝感到相當無力，「之前我還把鮭魚煎到分屍！」由於照片中的蒸蛋看起來既像蛋花湯，又像是一鍋粥，其他網友們看了也覺得很不可思議，紛紛留言調侃原PO，「蒸蛋要怎麼才可以弄成這樣？」、「下次失敗乾脆做成蛋花湯」、「對不起，嘴角失守」。

▲原PO的蒸蛋卻像湯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

但大部分網友仍不忘安慰原PO，肯下廚就已經有70分了，這道蒸蛋看起來應該是水放太多，「比例一比二，放點鹽，蓋蓋子，中小火蒸個12到15分鐘就可以了」、「不會啊，這種煮法在蒙古地區是道美食」、「加飯進去就是蛋粥了，瞬間變成清爽無負擔的急中生智料理」。

也有人好心分享自己的台式蒸蛋食譜，如果只加一顆蛋就要半碗水，通常一家四口需要3顆蛋，那就是一碗半的水，再加一小匙鹽，電鍋外鍋放一碗半的水，然後鍋蓋不要全蓋，可以用筷子擋著或是斜放，跳起來之後再戳戳看中間有沒有結塊，如果有就是成功了，「想吃日式蒸蛋的話，可以把水換成柴魚高湯，但要記得，高湯煮完要放涼才能加，否則還是會看到一鍋蛋花湯。」

▼原PO全文。