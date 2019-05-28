　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電鍋蒸蛋變蛋花粥！老公用喝的　她曬毀滅級廚藝：鮭魚也煎到分屍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

嘉義一名媽媽27日在臉書「爆怨公社」PO出自己做的蒸蛋料理，雖然之前也做過很多次，但總是失敗，這次甚至把蒸蛋做成「湯」，不僅女兒嫌棄，就連老公看了也很傻眼，最後一家人還是乖乖把這道料理「喝完」，沒有浪費食物。

▲蒸蛋,雞精蒸蛋,養生餐。（圖／ETtoday資料照）原記者呂曉雯攝

▲一般的蒸蛋應該是長這樣。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在文章一開頭就表明要抱怨自己的廚藝，她提到，每次煮蒸蛋都會失敗，不是水太少就有其他問題，這次是用大同電鍋煮的，結果一端上桌就被老公用震驚的語氣詢問，「蒸蛋？湯？」小女兒也在一旁喊著，「好噁！我不想喝。」

請繼續往下閱讀...

「他們都用喝的。」原PO無奈地說，雖然最後一家人並沒有浪費食物，但事後想想，還是對自己的廚藝感到相當無力，「之前我還把鮭魚煎到分屍！」由於照片中的蒸蛋看起來既像蛋花湯，又像是一鍋粥，其他網友們看了也覺得很不可思議，紛紛留言調侃原PO，「蒸蛋要怎麼才可以弄成這樣？」、「下次失敗乾脆做成蛋花湯」、「對不起，嘴角失守」。

蒸蛋煮成蛋花粥，網友笑翻，「失敗成這樣，也是一種天賦」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO的蒸蛋卻像湯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

但大部分網友仍不忘安慰原PO，肯下廚就已經有70分了，這道蒸蛋看起來應該是水放太多，「比例一比二，放點鹽，蓋蓋子，中小火蒸個12到15分鐘就可以了」、「不會啊，這種煮法在蒙古地區是道美食」、「加飯進去就是蛋粥了，瞬間變成清爽無負擔的急中生智料理」。

也有人好心分享自己的台式蒸蛋食譜，如果只加一顆蛋就要半碗水，通常一家四口需要3顆蛋，那就是一碗半的水，再加一小匙鹽，電鍋外鍋放一碗半的水，然後鍋蓋不要全蓋，可以用筷子擋著或是斜放，跳起來之後再戳戳看中間有沒有結塊，如果有就是成功了，「想吃日式蒸蛋的話，可以把水換成柴魚高湯，但要記得，高湯煮完要放涼才能加，否則還是會看到一鍋蛋花湯。」

▼原PO全文。

蒸蛋煮成蛋花粥，網友笑翻，「失敗成這樣，也是一種天賦」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

ET快訊
聖母峰「大塞車」增第11死！登山客跨屍嚇壞：搶自拍擠得像動物
台17女直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！
快訊／立院處理李進勇人事案　藍委慘遭綠委架離主席台
鋒面通過中北部轟隆隆！15縣市大雨特報

關鍵字：爆怨公社,廚藝,蒸蛋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他逛新莊廟街遇超盧推銷　拒買被笑「才600，這麼便宜付不出來」

結婚禮金兩人合包200元　他一場收8組傻眼：以後遇到800的就別嫌了

竹科男另一半都是校花等級？　工程師澆熄妄想：到畢業還是單身

員林「紅福齊天柱」被說像墓碑　毛毛的？公所說福氣啦

3年砸18億！計程車汰舊換新補助方案出爐　逾12年↑小黃最高補35萬

普悠瑪最新究責！范植谷6/3被解除中國驗船中心董座　接任人選曝光

要求興達電廠1、2號機組如期除役！環團：年平均能少109人死亡

快訊／「鋒面通過中北部轟隆隆」15縣市大雨特報　新北二級淹水警戒

電鍋蒸蛋變蛋花粥！老公用喝的　她曬毀滅級廚藝：鮭魚也煎到分屍

叛逆小子「逆轉」拚上醫學院　36歲領20人「神經外科」醫療團隊

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

員林「紅福齊天柱」被說像墓碑　毛毛的？公所說福氣啦

3年砸18億！計程車汰舊換新補助方案出爐　逾12年↑小黃最高補35萬

普悠瑪最新究責！范植谷6/3被解除中國驗船中心董座　接任人選曝光

要求興達電廠1、2號機組如期除役！環團：年平均能少109人死亡

快訊／「鋒面通過中北部轟隆隆」15縣市大雨特報　新北二級淹水警戒

電鍋蒸蛋變蛋花粥！老公用喝的　她曬毀滅級廚藝：鮭魚也煎到分屍

叛逆小子「逆轉」拚上醫學院　36歲領20人「神經外科」醫療團隊

快訊／北北基5縣市「大雨特報」　各地下雨時間曝光

未滿14歲！他痛炸「膿汁噴發」私求泌尿科　小女友驚爆：幫男同學OO傳染的

快訊／鋒面要到了「新竹以北先變天」中南部稍晚　一張圖看大雨怎下

花生仁湯變冰沙！萊爾富獨家聯名泰山　推出限量3款台味冰沙

張進德、朱立人2A同場蹲捕　都有安打及盜壘阻殺

更新／日本神奈川縣公園隨機砍人！1小四女童及嫌犯死亡、16傷

員林「紅福齊天柱」被說像墓碑　毛毛的？公所說福氣啦

KD確定缺席G1　柯瑞有望總決賽MVP？自曝最愛多倫多的糖果

華聞快遞／創近5年來增速最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%

3年砸18億！計程車汰舊換新補助方案出爐　逾12年↑小黃最高補35萬

韓國瑜「假日」帶職選總統　陳其邁酸：當選也假日總統？

駕駛闖臨檢站慘挨4槍逃逸　躲摩鐵與熱褲辣女友「烤毒」狂歡

外媒用詞暗指「一中一台」　陸慷氣炸直接糾正英文用法

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

生活熱門新聞

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學..

即／北北基5縣市「大雨特報」　..

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

快訊／鋒面要到了北部先變天　一..

全台變天！鋒面「橫掛」掃過....

這小蟲躲衣櫃　活3億年愛吃文件

超狂肉粽攤　營業10分鐘200..

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

媽拍萌照！她下秒慘摔...萬人..

5歲妹破皮流血！傷口一摸神展開

求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘爆噁..

更多熱門

相關新聞

求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘爆噁秀下限

一名女網友日前收到私訊，對方和她久未聯絡也交情平平，但因為要結婚，竟想和她「免費」要魔術胸罩和婚鞋，被拒絕後仍不自覺，提議宴客後清洗過再還她。厚臉皮又詭異的要求讓大票網友驚呆，不禁相勸「沒錢買鞋買內衣還是別結婚的好。」

廠商「不想跟現任談」崩潰求救前員工

媽好奇按下防狼噴霧...結果超悲劇！

5歲妹破皮流血！傷口一摸神展開

他逛新莊廟街遇超盧推銷　拒買被笑

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！3人無生命跡象

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

即／北北基5縣市「大雨特報」　各地下雨時間曝光

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

韓國人「愛吃泡菜」會致癌…醫：真的

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

超小氣星座TOP 5　金牛才第五

快訊／鋒面要到了北部先變天　一張圖看大雨怎下

台3線101K重機吵　酒醉男砸椅丟車

更多

最夯影音

更多

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面