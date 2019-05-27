他逛新莊廟街遇超盧推銷　拒買被笑「才600，這麼便宜付不出來」

網搜小組／綜合報導

逛街時難免都會遇到商家推銷，不過，一名網友26日在臉書「爆怨公社」PO文表示，當天去新北市新莊廟街逛逛，結果被一名推銷臉部保養品的女生攔下，說是要做問卷，沒想到負責接待的人竟然一直盧，要他購買一罐要價600元的洗面乳，甚至採用激將法，說出「這麼便宜，你還付不出來」等話，讓他覺得很不舒服，最後留下一句「我不是沒錢，是真的不想買」，隨即轉身離開。

▲原PO在新莊廟街逛街，卻遇到讓他很傻眼的推銷員。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO提到，當天逛到一半被一名女性攔下，詢問有沒有聽過哪些品牌的臉部保養品，回答「沒聽過」之後，對方又詢問能不能幫忙填份問卷，接著就被帶進附近一家店，「她拿問卷給我就繼續去外面拉客，填到一半店內有人走過來跟我說，他們有罐洗面乳不錯，介紹完還問我覺得這罐怎麼樣，我說不錯啊、滿方便的，結果對方就直接開口說，『請問你是要刷卡還是要付現金？』」

請繼續往下閱讀...

原PO形容，聽到這句話的當下自己都傻眼了，反應過來後也立即拒絕，結果店員就一直盧，盧到最後甚至連激將法都用上了，包含「哎呀，你口袋一定都沒錢了」、「一罐才600塊，這麼便宜，你還付不出來」等等，讓他忍不住在心裡吐槽，「雖然我口袋裡有1000多塊，但是我又用不到這罐東西，為什麼要掏錢？不如把這600塊拿去吃飯什麼的還比較實際。」

▲原PO以為只是填填問卷而已，沒想到還要被推銷失敗的店員嘲諷。（示意圖／達志影像，與本文內容無關）

最後，原PO乾脆使出大絕，直接攤牌講明他不是沒有錢，是真的不想買，隨即便轉身直接離開，「真的搞不懂，做生意有需要做成這樣嗎？」事後想想，也決定把自己的經驗PO上網，提醒要去新莊廟街逛街的人多注意。

這篇文章一PO出，不僅網友一面倒地附和自己也遇過類似的情形，就連爆料公社的小編也提到，「我也遇過耶！而且拒絕就一定被臭臉，還會被消遣『你484很窮啊』，WTF！我就算很窮，也不關妳的事吧！」