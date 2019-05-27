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公司狂欠房租！廠商「不想跟現任談」崩潰求救前員工　對話惹笑網：仙姑起駕

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手機,講電話,滑手機,低頭族,等人,咖啡廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原po離職多時，還被狂問前公司的事。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名女網友一早收到廠商訊息，向她詢問前公司拖欠房租的問題，重點是對方知道她已經離職，甚至明講不想跟現任總務談，讓她哭笑不得。許多人看完對話都笑了，不過有些網友心有戚戚焉，感嘆這是非不得已才用的手段。

女網友今早發現有一通未接來電，在她回覆後，對方連忙打了一長串抱怨文，表示「妳前公司的房租從妳離職到現在都沒有支付，現任總務說，會計的問題，已經兩個月都沒付錢了，加上壓3個月，等於5個月的房租，太誇張了。請問妳知道要找哪一位處理嗎？因為我們現在不想跟總務講，我們先跟他主管講，如果還是這樣我們將會提告。」

請繼續往下閱讀...

女網友看完覺得莫名其妙，直回「你都說前公司了，我怎麼會知道找哪一位啊？」而對方不死心，繼續問道「以前妳的主管，他還有在那上班嗎？我想先跟妳前主管告知」、「那妳可以給我以前主管的電話分機嗎？我打看看。」

▲廠商想跳過現任的總務，直接跟主管談。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲廠商想跳過現任的總務，直接跟主管談。（圖／翻攝自爆怨公社）

當然原po還是無法給予協助，只能建議說，「你可以去問還在職的人嗎？我都離開了根本不會記得那些。」這時，對方終於打退堂鼓，而她也忍不住上「爆怨公社」吐槽，「前公司！你們是不是財務有狀況啊？搞到你們廠商找一個已經離職的人求救啊！不要一天到晚拖檯錢，啊不是...是拖廠商帳款好嗎？壞習慣都改不掉欸前公司。」

網友們看完不禁笑回，「就知道前公司了，問心酸喔」、「厲害一波，需要找離職員工求救」、「他注意妳很久了，連妳離職都記得清清楚楚」、「要請仙姑起駕卜卦擲杯問一下」、「就跟前任來問懷孕了怎麼辦差不多意思」。

事實上，不少人也都有類似經歷，「習慣就好，我當兵退伍後，還能接到電話...問我裝備問題」、「剛離職的那段時間，我前公司的廠商也一直找我訂房」、「我離職3年後，老闆打來問我事情怎麼處理」；不過也有網友很能理解廠商的心境，「這真的是很絕望，因為我以前就遇過這種事情，真的是因為已經沒有可以用的手段了。」

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關鍵字：離職,前員工,廠商,離職妹,房租,公司,爆怨公社

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