結婚禮金兩人合包200元　他一場收8組傻眼：以後遇到800的就別嫌了

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台北市一名網友小育（化名）26日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片聲稱，前幾天參加親戚的婚禮，表妹負責幫忙收禮金，他好奇看了一下，沒想到前前後後算一算，竟然有8組客人都包200元，其中第一組還是兩人合包，讓他覺得很傻眼，「各位廢友們如果有遇到800、1200的就別嫌了，真的很多了。」

▲網友認為就是因為這種貪小便宜的人太多，現在許多新人都寧可登記，不辦婚宴。（圖／取自免費圖庫pixabay，與本文內容無關）

原PO提到，當天是被主人家邀請去做招待，表妹則是負責幫忙收禮金，忙了一下後回到位置，順便瞄了一眼禮金簿，卻被上面的數字給驚呆，「我問表妹有沒有寫錯，她無奈地看著我說，『哥，藍色跟紅色我會看不清楚嗎？』哇！我都不知道現在結婚禮金的行情已經跟著台灣經濟一路下滑了。」

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「不誇張！前前後後應該有8個200，第一個200還是兩人合包。」原PO感嘆，之前這樣的事都是在新聞上看到，沒想到這次竟然親身經歷了，真的是大開眼界，「各位廢友們如果有遇到800、1200的就別嫌了，真的很多了。單純分享真的有人包200的台灣奇觀。」

其他網友們看了也覺得很扯，紛紛留言表示，「200不如不要包了，回禮多尷尬」、「我同學包600還拿喜餅就讓我翻白眼了，至少1200嘛」、「難怪越來越多人結婚只登記不辦喜宴，不如把費用用在蜜月旅行上」、「人沒到都2000了！同事最少也1600吧，現在辦婚宴都穩賠的是嗎？」

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

其實，結婚禮金到底要怎麼包，一直以來都是讓許多民眾感到頭疼的問題，先前余天、李亞萍二女兒舉辦婚宴，澎恰恰只包3600元被退回紅包，在網路上掀起熱烈討論。臉書粉絲專頁「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」就曾公布一張圖片，教大家禮金要怎麼包，才能讓賓主盡歡。

禮金的多寡要依照交情以及宴客地點來區分，如果是閨蜜級好友的話，除了在高級飯店宴客包6000元以上之外，其他地點如婚宴會館、一般餐廳、辦桌流水席，都要包3600元以上才不會失禮。

如果是「關係還不錯」的交情，可以依照宴客地點高級飯店、婚宴會館、一般餐廳、辦桌流水席，分別包2800元、2200元、2000元、1600元等。最後如果是「實在不太熟」，則可以包2000元、1800元、1600元、1200元。

另外還有其他考量因素，例如是「攜伴參加」就要多包至少800元、有拿喜餅的要多500元；宴客地點很遠則可以在事先告知新人的情況下少包600元、禮到人不到少800元。