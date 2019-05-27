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求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網看傻：是有多窮

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▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前收到私訊，對方和她久未聯絡也交情平平，但因為要結婚，竟想和她「免費」要魔術胸罩和婚鞋，被拒絕後仍不自覺，提議宴客後清洗過再還她。厚臉皮又詭異的要求讓大票網友驚呆，不禁相勸「沒錢買鞋買內衣還是別結婚的好。」

女網友昨天收到訊息，一位不熟的友人突然問說，「我有看到妳在魔術胸罩那個留言，妳的還在嗎？最近要結婚，想說跟妳借」，在她表示已經送給乾姊後，對方立刻轉移目標，「那妳的高跟鞋呢？拍婚紗穿的那雙~幾號的啊？」「妳買哪個牌子？很貴嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網驚：是有多窮。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲魔術胸罩要不成，換要高跟鞋。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到，友人得知她婚鞋買達芙妮的、價錢4千多塊錢，又打起了主意，還厚臉皮地說，「我現在預算不夠，如果我說妳可不可以免費送我，妳會不會生氣？」

女網友聽完超無言，然而對方似乎沒有罷休的念頭，「所以可以嗎？不然我穿著拍婚紗跟宴客，之後我就還妳？我再幫妳洗一洗。」一席話徹底惹怒她，終於忍無可忍地回，「不要，妳找別人吧！」

她在「爆怨公社」發文抱怨，引起熱烈討論，「後面那些話是誰給她的勇氣啊」、「傻眼！結婚買不起這些，乾脆直接登記就好啊」、「人不要臉，天下無敵」、「那麼窮還想結婚」、「婚鞋也有cp值高的阿，我才買1千初，拍照結婚都同一雙」、「老公應該也是借來的吧」、「去公證最省」。

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▼竟然還提議洗一洗還她。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網驚：是有多窮。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
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關鍵字：魔術胸罩,婚鞋,新娘,結婚,婚宴,秀下限,爆怨公社

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