5歲妹破皮流血！老媽公園被問苦笑...傷口一摸神展開　網讚嘆：好好栽培

▲天啊！根本神還原。（圖／謝媽媽授權提供）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

住在台中的謝媽媽昨天帶5歲女兒到公園玩，期間一位熱心婦人發現，妹妹腳上有傷口，忍不住提醒要包紮起來，沒想到真相讓人超意外。對此，母親哭笑不得地說，「我怕哪天突然警察找到家裡來」，而大票網友則大讚妹妹的畫功，覺得她很有天賦，應該要好好栽才是。

當時，謝媽媽陪女兒在公園的沙坑玩，突然有位婦人走近，直說「太太...妳那小朋友的腳這樣不行啦？腳都受傷成這樣了，要用紗布蓋起來，不然會細菌感染啦！」

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起初她還反應不過來，後來低頭一看，連忙解釋道，「沒有啦！那是她自己用畫的啦！」婦人聞言十分驚訝，也輕摸確認；而謝媽媽則苦笑說，「我做媽媽的也被她騙了，嚇了好大一跳，她平常就愛畫畫，如果真的受傷成這樣還沒擦藥，早就被打113、檢舉家暴了啦。」

▲▼妹妹平常就很愛畫畫。（圖／謝媽媽授權提供）

謝媽媽也向《ETtoday新聞雲》記者提到，妹妹平常很喜歡畫畫，還自己要求上幼兒園的畫畫課，「我早上有問她，她說因為屁股有個被蚊子咬抓破的傷口，她學著畫的，這是她第一次畫，不過畫得其實跟屁股上的傷口並不像。」

老實說，她一開始並沒有將這事放在心上，是帶小朋友出去玩被問，才發現這畫畫功力的確蠻厲害的。而網友們也覺得超逼真，「有特效化妝師的天份」、「連血被抹到的痕跡都有，強」、「我以為是燙傷欸」、「搞不好以後到好萊塢做特效化妝耶」、「這孩子太有才了啦」。

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