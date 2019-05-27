天兵媽好奇按下過期防狼噴霧...結果超悲劇！　他初見識驚呆：比球棒還威

▲ 媽媽按下過期防狼噴霧 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

千萬不要因為好奇輕易嘗試！一名網友日前抱怨媽媽因為好奇按下「防狼噴霧」，沒想到威力之大讓全家人都竄逃出家門、不敢回家，讓初次見識的他驚呼「比球棒還有用」、「以後車上要放一罐」。對此許多過來人都表示「真的很嗆」，「差點嗆死自己」、「很厲害」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中抱怨天兵媽媽，他表示媽媽日前因為好奇，竟然在密閉的客廳按了一下「過期的防狼噴霧」，整個空間頓時充滿了又嗆又刺鼻的味道，全家人都受不了奔逃出門，陷入「有家歸不得」的窘境。

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不過原po見識到噴霧的威力後，也驚奇大喊「帥炸了！」他還表示以後只要隨身帶一罐，遇到任何行車糾紛都不用怕了「#經測試我要買一罐放車上 #比球棒還威」。

▲全家人有家歸不得><。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此有使用過的網友都紛紛認證噴霧的效用，「我老公有一次半夜手賤按了一下，全家抱著小孩逃出門外，真的很厲害，整間房子30坪咳到不行」、「我超商之前放一罐，遇到搶劫拿起來噴，結果對方痛到倒地」、「之前在自己書房好奇噴過，真的差點嗆死在房間變凶宅」、「很嗆，像炸辣椒」。

另外也有不少人看了貼文都心動了，「看來該是入手一瓶的時候了」、「什麼牌子啊」、「可團購嗎？」、「哪裡買」、「我決定要來買一罐了」。不過也有好心人提醒原po不要把噴罐放在車上，萬一遇到高溫曝曬會有爆炸的危險，「放常用包包就好，夏天車上溫度很高的。」

市面上一般防狼噴霧的主成分都是「辣椒素」，強力柱狀噴射出去，摩擦後可能會滲入皮膚底層，讓人產生灼熱刺痛感，可做為防身用具。不過也要提醒這只能用在正當的防衛途徑，不可隨意把玩嬉鬧，如不小心誤觸藥劑，要馬上用大量清水沖洗，若仍有不適應主動就醫。

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