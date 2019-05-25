館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

▲館長建議鍾明軒可以練格鬥增加自信。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube／臉書／鍾明軒）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在直播中再度表達力挺同婚，抨擊恐同的立場，隨後他也提到陰柔氣質網紅鍾明軒日前在影片中描述自己遭到霸凌的經過。對此館長鼓勵鍾明軒，去練格鬥技，讓自己變得更有自信，被那些自以為很man的人嘲笑的時候，就嗆他們上擂台打一場。

館長在直播中提到鍾明軒表示，看到鍾明軒的影片中指出，走出學校人家在笑他，他走過去之後想找電擊棒等等，但是「我覺得是不用，人強不強悍跟同不同性戀沒有關係」。

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▲如果被笑就上擂台打一場，娘炮都敢上擂台，你為什麼不敢？ （圖／翻攝飆捍臉書）



館長解釋，人要把自己弄得強悍，就是要練格鬥技，以後什麼人不爽就會更有自信，當然不是叫你跟人動手動腳，但是有格鬥技在身上會比較有信心，也可以去打個比賽，「你不是笑我娘炮嗎？我都敢上台打了，我都打得那麼好了，那你們這些說很Man的是什麼小？」

館長話鋒一轉又提到支持同志遭到抨擊的事，說同性戀是變態，館長支持同性戀，那你有比我Man嗎？「我是男人代表之一吧，台灣比我man的應該也沒幾個吧！我能打又能練，你有比我man嗎？既然你也沒有比我man你也不要笑人家是娘炮！」

館長說，如果你笑人家是個娘炮，但是他敢去參加比賽，甚至他把格鬥練得很好，但是他的講話調性就是這樣，但是他跟你講「來啊，不然我們打一場啊，我們上擂台打一場啊，敢不敢，你有很強悍嗎？」所以恐同的人，講話都沒有道理，道理在哪裡？