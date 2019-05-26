國民黨議員盧崑福提議開「同性戀班」　館長請命：同性戀不會害你

▲館長在直播中替同志請命「同性戀不會害你」。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨台南市議員盧崑福在台南市議會質詢當中指出，家長反映憂心老師如果是同志怎麼辦？是否要「開一個同性戀班」。相關疑似涉及歧視同志的言論，在網路上引起網友的眾怒，網路紅人館長陳之漢甚至無奈地地同志請命，「同性戀不會害你」。

盧崑福24日在議會質詢內容提到，「如果我的小朋友是三年級、四年級，他的老師是有同性戀的傾向，那我也不想要我的小孩子是同性戀者嘛……可是小孩子在心智、腦袋都還沒發育健全的時候，他會隨著環境去衍生出去啊」。

▲國民黨市議員盧崑福「同性戀班」言論引發爭議。（圖／翻攝自臺南市議會直播youtube）



盧崑福建議，「以後全世界絕對很多同性戀會遷入台灣讀書，我如果是同性戀我領養一個孩子，我也希望在台灣受教育，因為台灣是同性戀的第一個發源地，不是通過的第一個發源地，亞洲第一個國家通過的，如果是經濟好這樣很ㄑㄧㄥˋ嘛，是同性戀第一個過很ㄑㄧㄥˋ，這未來你一定會面臨到，還是開一個同性戀班？」

館長針對盧崑福的質詢表示，同性戀的現象早就存在，從古代還沒立法就存在了，在人類歷史存在至少上千年，今天規定一條法律出來「我們有良好的性平教育，去教這些小朋友，告訴他們這是什麼東西」，不懂這麼質詢到底是在質詢X小，同性戀不會害你。



館長在直播中播放盧崑福的全程質詢影片後，看完當場怒不可遏大罵，「X你娘X掰，你是在供X小！」25年前在班上的同學就有女生跟女生在一起，「我有變同性戀嗎？我不是，我是異性戀，外國這種東西是司空見慣，而且彼此還會尊重」。

館長表示，如如果台灣會因此毀滅，那為什麼美國還是世界第一強國？他們的陸戰隊弟兄，他們的美軍都有同性戀，他們也是保障人權啊，那為什麼川普可以一個決策就讓大陸現在經濟down到谷底，人家美國也正大光明非常尊重同性戀，那為什麼世界上最強大，經濟最好的國家是美國呢「議員你可不可以回答我，因為你他X豬腦袋」。