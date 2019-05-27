嗆館長有7前科　李天鐸沉默一周後首回應：下流老人有什麼可恥？





▲館長陳之漢、李天鐸。（圖／翻攝自飆捍、李天鐸軍事論壇臉書粉專）

政治中心／綜合報導

退役陸軍上校李天鐸日前質疑，拍攝《莒光園地》的「館長」陳之漢有毒品、竊盗等前科紀錄，引發熱議。館長隨即拿出良民證和警察刑事紀錄證明，顯示他「在台灣地區查無犯罪紀錄」。李天鐸沉默近一星期後，終於公開回應此事，強調無犯罪紀錄並非人人都可以看到，針對館粉謾罵他的行為，已經截圖存證，保留所有法律追訴期以內的控訴權力。

李天鐸20日在臉書上說，國軍奄奄一息最重要的思想教育「莒光日」，三軍統帥「巧遇」館長？他什麼人啊？擁有：毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的「網紅」，小有名氣的人。

李天鐸當時提到，當「國家軍人」的基本核心價值，被蔡英文一手摧毀到「今天這樣的地步時！」這才是全國軍民真正擔心的大問題！

針對李天鐸說自己是有前科的人，館長21日PO出良民證、新北市警察局核發的警察刑事紀錄證明，內容顯示他「在台灣地區查無犯罪紀錄」，狠狠打臉謠言。

▲李天鐸質疑館長有七項前科，不適合跟總統蔡英文同框錄製莒光園地。（圖／翻攝臉書）

李天鐸沉默6天後，終於在27日發表回應，他表示，「2019年0520日，本人發表臉書文章：為贏得選舉，蔡英文用「國防布」當提款機『她瘋了嗎？』天佑國軍！文內引述網路流傳消息，稱館長有七項前科，引發阿館於0521，直播節目中大加撻伐，並由館粉對本人臉書帳號，施以留言、言詞霸淩、辱罵、誣陷，長達一週之久」。

李天鐸說，拜館長之賜，他在21日第一次全程觀看館長直播，「對於你的口條、言語反應、出口成髒駡粗話的方法，自我宣傳配合銷售行為的做法，實在令人嘆為觀止，受教不少，而且似乎都在無法可管的範圍內，是誰的問題呢？怪不得那麼多政客要去朝聖，蹭阿館啊！了不起啊！」

李天鐸提到，經過法律諮詢、查証，他的發文是引述網路消息，沒有查證及法律責任問題。反之館粉以群毆霸淩、言語侮辱、恐嚇威脅所留下的記錄，他將保留所有法律追訴期以內的控訴權力，並請館長代為幫忙約束，「因為每個人都會老，我們不認為下流老人有什麼可恥？更何況退伍軍人，沒有我們以前賣命，一起保衛國家，會有今天嗎？大家都會老，我們也年輕過，只是現在不同了嗎？」

▲蔡英文合體館長。（圖／翻攝自館長臉書）

李天鐸對館長的聲明全文：

2019年0520日，本人發表臉書文章：

為贏得選舉，蔡英文用「國防布」當提款機「她瘋了嗎？」？天佑國軍！

文內引述網路流傳消息，稱館長有七項前科，引發阿館於0521，直播節目中大加撻伐，並由館粉對本人臉書帳號，施以留言、言詞霸淩、辱罵、誣陷，長達一週之久，本人於此正式回應如下：

1 ：拜阿館之賜，0521本人第一次全程觀看，所謂網紅阿館的直播節目，對於你的口條、言語反應、出口成髒駡粗話的方法，自我宣傳配合銷售行為的做法，實在令人嘆為觀止，受教不少，而且似乎都在無法可管的範圍內，是誰的問題呢？

怪不得那麼多政客要去朝聖，蹭阿館啊！了不起啊！

2 ：0521的直播，本人做了所有錄音錄影記錄，阿館請律師要警察局，列印一份「無犯罪刑事前科紀錄」（根本沒有這種名詞的文件），結果0522出示一份「良民証」，電視新聞報導：阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪記錄。

有點常識的人都知道，良民証的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。

其他？我就不用說了！

3 ：自從阿館521直播後，館粉對本人：言詞侮辱、重複霸淩、謾罵者，本人均已截圖留存，其中以0523（星期四），有篇留言威脅謂「明晚X點X分，你會遭到槍殺⋯」，此文已經令人心生恐懼，涉及刑事犯罪事實証據，請阿館對館粉多加宣導，避免犯罪。

謝謝阿館代為宣傳，本臉書觸及人數達到第三高，接近8萬次，留言：2893次，多數重覆，達到犯罪條件的大約67件，均已截圖備用，苐三天之後，政治網軍入侵，挑撥、分化、載紅帽，令人噁心之至！

4 ：本人的軍人生涯，也包括陸戰隊士校：左營西碼頭的水上求生、射擊管道，四重溪小部隊戰術，我之所以嗆！這樣的統帥，為什麼選在陸戰隊和你巧遇？

因為她頭綁「國防布、背掛賽羚羊」，鮮明侮辱現役軍人的形象，太令人記憶深刻，而陸戰隊又是以忠誠、驃悍、實在為標榜精神，實在難以想像，會受到蔡英文如比的眷愛？

5 ：以上重點回應，經過法律諮詢、查証，我的發文是引述網路消息，沒有查證及法律責任問題。

反之：館粉以群毆霸淩、言語侮辱、恐嚇威脅，所留下的記錄，本人保留所有法律追訴期以內的控訴權力，並請阿館代為幫忙約束，因為每個人都會老，我們不認為下流老人有什麼可恥？更何況退伍軍人，沒有我們以前賣命，一起保衛國家，會有今天嗎？大家都會老，我們也年輕過，只是現在不同了嗎？

感謝這段期間，許多軍中、警、調、媒體、道上兄弟們的支持和鼓勵，我只想説一句話：天佑國軍！

有關此一問題，希望大家就此為止，每個人都會在學習中成長，也變得強壯，這不是年齡問題，而是態度，大家共同分享。

2019/0527日李天鐸敬上。