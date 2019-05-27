曝澳洲行「被誤認同性戀」　苦苓312字反問：哪個國家因此天下大亂

▲立法院5月17日通過「同婚專法」；數百對同志5月24日正式登記結婚。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

立法院在「國際不再恐同日」（5月17日）當天通過「同婚專法」，引起熱議並延燒至今。知名作家苦苓在臉書分享自己曾被人誤認為是同志的過往，不但沒有受到不友善對待，反而看見許多鼓舞人心的景象，感嘆反同及恐同太過杞人憂天，「世界上有哪一個已經實行同婚的國家，因此而天下大亂的？」再度引發網友討論。

苦苓26日在自己的臉書帳號分享「生活小品」，大約20年前，他和時報周刊的攝影記者一起去澳洲採訪，為了報導需要，到雪梨塔上吃浪漫的燭光晚餐時，被當地的女服務生態度自然地問，「請問你們兩位是Lover（愛人、情人）嗎？」回答不是之後還聽見對方說「哦，那好可惜喔。」

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▲「全台首位出櫃的男同志」祈家威開心迎來曙光。（圖／記者湯興漢攝）

苦苓說，之後去一家同性戀書店，聽見一名客人問坐在娃娃車上的可愛小女娃，「那是妳媽媽嗎？」小女孩則回答「那不是我媽媽，那是我爸爸」，並指著另外一位女性說，「那個才是我媽媽。」如今20年過去了，苦苓指出，澳洲並沒有因此被教導或傳染出更多同性戀，愛滋病也沒有氾濫，家庭和學校的性教育更不成問題，「澳洲仍然是一個和諧、安寧、人人互相尊重的社會。」

「各位反同、恐同的人士，請不要再杞人憂天了，世界上有哪一個已經實行同婚的國家，因此而天下大亂的？」苦苓說，「請你們捫心自問：讓這塊土地上，有更多的人可以放心的相愛，到底有什麼不好？」

仍然不支持同性戀者享有平等權利的網友表示，「我覺得同婚跟性專區是一樣道理，那就是，多數人看不順眼」、「相愛跟結婚是兩碼子的事」、「民族性不同（澳洲跟亞洲不一樣）」、「為什麼日本不跟進？」對此，支持同性婚姻的網友說，「民主國家最珍貴的就是，即使我看您不順眼，我也不會禁止您擁有平等的權利」、「人對於自己不暸解的事都會產生恐懼和排斥」、「很多人被洗腦，什麼絕子絕孫，性別突變，愛滋病會更汎濫，健保破產......講得同婚法就像開起台灣走向毀滅的鑰匙一樣! 唉！面對這樣無知的人，真的懶得去解釋什麼了！」

▼苦苓臉書全文。（圖／翻攝苦苓臉書）