質疑同婚被館長直播幹譙老母　盧崑福怒轟：口頭禪是「不敢承認犯罪」

▲台南市議員盧崑福，在律師裘佩恩陪同下，說明將對館長陳之漢提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福，針對他在議會反映家長對同婚法的疑慮，卻遭網紅「館長」陳之漢公開幹譙，他不堪自己的母親受辱，5月27日在律師裘佩恩陪同下，質疑館長解釋自己的幹譙是口頭禪，是不敢承認自己犯罪，盧崑福強調絕對會對館長陳之漢提出加重誹謗告訴。

盧崑福表示，同婚法雖已立法通過，但很多家長對此議題仍有很多疑慮，他僅是將家長的疑慮提到議事廳討論，臉書卻遭灌爆，館長陳之漢還在自己的節目上公開砲轟他，並不斷以三字經辱罵他。盧崑福質疑難道同婚議題不能提出討論？討論就是歧視？他自己是代議士，在議會的發言可受公評，但館長陳之漢的幹譙已侮辱到他母親，他無法接受，也不容許自己的母親遭到辱罵，因此決定要控告館長陳之漢加重誹謗。

盧崑福強調，館長陳之漢在自己的節目上三字經、五字經不斷，已違反社會價值，帶入不好的風俗，影響很多青少年的價值觀，開口閉口都是三字經，父母出言管教，這些孩子甚至直言館長都是這樣說的。

裘佩恩律師指出，通過同婚法的其他國家，問題都出在家長的抗衡上，家長擔心孩子在國中小這個心智還不成熟的階段上，有關同婚法的議題就進入課程，盧議員僅是反映家長們的疑慮，提出相關問題在議事廳上討論，原本應有對話，讓家長關心的問題得到回應，不料卻是用歧視及網路霸凌方式，讓網軍以匿名方式攻擊，館長陳之漢甚至還踩紅線，口出三字經讓盧議員的名譽受到公然侮辱，盧議員有權可以提出告訴。