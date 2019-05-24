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華聞快遞／陸首個人工智能創新應用先導區　在上海啟動建設

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

《上海》中國首個人工智能創新應用先導區　在上海啟動建設

上海市經信委近日透露，上海（浦東新區）人工智能創新應用先導區21日於此間揭牌，這意味著中國全國首個人工智能創新應用先導區在上海啟動建設。（新華網）

《江蘇》端午小長假　長三角鐵路旅客發送量預計超千萬人次

中國鐵路上海局集團有限公司23日公佈，端午小長假將至，長三角鐵路旅客發送量預計超千萬人次。鐵路部門計劃增開104.5對客車迎接大客流。（中新社）

《北京》中國國產北斗芯片已實現規模化應用　累計銷量突破8000萬片

日前開幕的第十屆中國衛星導航會議指出，目前國產北斗芯片已實現規模化應用，累計銷量突破8000萬片，高精度OEM板和接收機天線已分別佔中國國內市場份額30%和90%。（中新社）

《遼寧》遼寧省發布20項舉措　提升跨境貿易便利化水準

遼寧省政府近日印發《關於優化口岸營商環境促進跨境貿易便利化工作的實施意見》，從精簡進出口環節監管證件、優化口岸通關流程和作業方式、 提升口岸通關效率、提升口岸管理訊息化智能化水準、促進口岸營商環境公開透明等五方面發布了20項舉措。（中新社）

▼遼寧省。（圖／CFP）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《福建》符合條件的困難企業可返還6個月失業保險金

福建省人社廳近日指出，為了進一步支持企業穩定崗位，促進就業，人社部門根據失業保險基金的盈餘狀況為面臨暫時性生產經營困難且恢復有望的企業進行失業保險金返還，返還標準按照企業申請時當地月人均失業保險金6個月金額和參保職工人數確定。（中新社）

《安徽》安徽推進商務信用建設

安徽省商務廳日前發布了《關於深入推進商務信用建設的實施意見》，立足安徽實際，突出外商投資、服務貿易、對外投資合作、對外貿易以及長三角區域商務信用合作等重點領域，以信用監管為著力點，依法加強商務領域行業企業主體管理，嚴厲打擊嚴重違法行為，建立健全商務領域失信懲戒、守信激勵機制，為營造誠信興商氛圍提供強有力支撐。（中新社）

《南京》南京：人才安居房「先租後售」

南京市政府辦公廳近日印發《南京市人才安居精準服務實施細則》，內容指出，南京今年起，在企業工作的博士安居租賃補貼標準提升至每月2000元（人民幣）。（中新社）

《北京》商務部：今年第一季中國外貿總體平穩　結構繼續優化

中國商務部綜合司和國際貿易經濟合作研究院近日聯合發布《中國對外貿易形勢報告（2019年春季）》。報告指出，2019年第一季，中國外貿總體平穩，結構繼續優化。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

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