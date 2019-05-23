影／「韓國瑜沒有回答問題」　黃光芹出「3700」數學謎題...再爆他出賣楊秋興

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資深媒體人黃光芹22日深夜PO文，「請韓國瑜再講講，你是怎麼花天的」，批評高雄市長韓國瑜「睡前也要喝一大杯高粱才能入睡」。韓國瑜23日上午回擊「她大錯特錯，我睡前都是唸佛經」，卻被黃光芹認為沒有回覆到問題，還意有所指的多問了一道「3700=3200+500」數學題，並且加碼爆料韓國瑜「出賣楊秋興」。





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

「內心強大，足以對付你！」黃光芹23日在臉書上回覆韓國瑜，「還是那個韓國瑜，什麼人都稱朋友，但把你一腳踹下樓，再讓韓粉繼續踩著，每天問候你全家，最後他假裝什麼都沒幹，之後，再跟媒體暗示，她的心理狀態不佳，我希望她找到快樂和幸福。」

黃光芹說，就好比當選後，韓國瑜邀請楊秋興到蓮池會館，兩人關起門談人事，韓國瑜要對方寫下推薦名單，「一類是韓國瑜自己要用的人，一類是楊秋興想到的人，最後是區長。」但是出了門之後，韓國瑜出賣了楊秋興，讓別人來痛駡楊秋興求官，連前幾天被問到，「當了總統後要用哪些人？」還再藉機打楊秋興一槍，說「不用求官的人」，「這就是韓國瑜！」

黃光芹表示，韓國瑜沒有回答到他的問題，「我的問題是，你說你當立委時，每天花天酒地？大家想知道，人事時地物，你幹了哪些事？你如何一邊花天？一邊營造家庭價值？」

黃光芹還意有所指地問了韓國瑜一道數學題「3700=3200+500」，但未再多說什麼，並強調「我很好，也一向樂觀，謝謝你又叫戰，所以今天韓粉也跟隨你，把我當瘋子看。你失業12年，也沒人把你當瘋子看。我不念心經，不靠念力，不想發大財。心安理得，內心強大到，足以繼續對付你！」