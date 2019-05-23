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蔡英文陣營：賴清德4月至今都不討論　協調期結束才提方案

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▲▼蔡英文總統府進行「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲蔡英文爭取2020年總統連任。（圖／記者張凱喨攝）

記者陶本和／台北報導

針對前行政院長賴清德拋出新初選民調方案，總統蔡英文競選團隊發言人阮昭雄23日表示，4月間至今都不願意進行實質討論，協調期結束才提出方案，甚至繞過中執會，「如果這真的是一個贏的策略，就不該偏離現實」。

阮昭雄表示，由跨派系中執委所提出的方案，無論是納入半數手機的民調、將柯文哲列為對比對象的設計，都有助於初選民調更貼近真實民意，也更反映大選的實際競爭狀況。

阮昭雄指出，過去將近兩個月的協調期，蔡總統始終抱持著願意合作團結的態度，可惜賴前院長方面並無回應，還無端承受所謂「沒收初選」、「拖延初選」的指控。

阮昭雄說，現在蔡陣營的態度不變，要談合作，隨時歡迎；若要以民調決定，就回到黨內民主程序來，以最貼近民意，精準的方式來進行，沒有誰讓誰的問題。

阮昭雄表示，民進黨是民主政黨，有關初選的相關安排或任何提案，都應該依照黨內規定，由中執會來進行討論與決策。對於卓榮泰主席突兀的中斷中執會討論，逕由參與初選其中一方的賴清德前院長在黨中央召開記者會，發布所謂「方案」，程序上不對，也失去了中立的立場。

阮昭雄質疑，過去這段期間，黨主席一再力陳初選的相關安排必須在5月22日定案，還發布臉書明志。但是，到了中執會的討論即將完成，黨的民主機制即將形成決策，卓主席卻無預警的中斷討論，沒收了這場中執會。

阮昭雄批評，隨後更打破黨內慣例的安排了賴清德前院長以初選候選人的身份出席黨中央記者會，發布所謂的「方案」，讓原本應該確認的初選議程也因此再次拖延。

另外，有關黨部是否有同步邀請蔡總統以候選人身份前往黨部，阮昭雄強調，並無此事，不清楚為何有這樣的不實訊息。

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關鍵字：賴清德,民進黨,總統,2020總統,2020總統大選

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