黃光芹臉書嗆警政署長「吃屎的」　葉毓蘭：已構成公然侮辱

▲對於黃光芹飆罵警政署長吃屎，前警大教授葉毓蘭認為黃言行已觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

名嘴黃光芹深夜在臉書暴罵高雄市長韓國瑜以前花天酒地，對自己遭不明韓粉網路霸凌，黃光芹話鋒一轉連警政署長陳家欽也遭殃：「你這個吃屎、舔韓國瑜屁眼的，我跟你幹了！」對此前警大教授葉毓蘭臉書發文感嘆：「名嘴盛怒時、要遠離手機鍵盤」，質疑黃光芹在臉書公開飆罵警政署長吃屎、行為已觸法、構成公然侮辱。

葉毓蘭中午在臉書上質疑名嘴黃光芹：「以黃光芹在媒體的豐富經驗，她怎麼會不知道，她在新北市林口分局報案的偵辦進度，與警政署長陳家欽無關，雖然陳也是刑案高手，陳家欽不可能親自關切、指示如何偵辦，更不會介入。」

葉毓蘭並強調：「如果黃光芹對於辦案進度有疑慮，大可直接到林口分局、新北市政府警察局去飆罵，反倒在臉書上公開罵警政署長是吃屎、舔韓國瑜屁眼，難道不了解這樣已經構成公然侮辱？」

葉毓蘭說：「黃光芹受到韓粉的圍剿、攻擊，很令人不捨，但是請光芹冷靜理性，不要波及無辜。刑案的偵辦說不定已經有進展，就讓警察有專業中立的辦案空間吧！」對此警政署僅低調表示：希望當事人能冷靜體諒警察工作辛勞、但目前並無提告打算，希望名嘴能保持理性、辱罵署長事件能到此為止。

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