韓國瑜神秘數學題「3700=3200+500」　朱立倫：沒有算錯啊

▲韓國瑜視察美濃稻田，面對黃光芹的臉書指控表示，請她拿出證據出來 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者羅婉庭／新北報導

資深媒體人黃光芹在臉書直指高雄市長韓國瑜過去「花天酒地」後再度出了「3700=3200+500」的數學題。對此，為會計學博士的前新北市長朱立倫23日下午表示，「3200+500是3700沒錯啊，沒有算錯」。

黃光芹在臉書直指高雄市長韓國瑜過去「花天酒地」，朱立倫對此表示，選舉應該是要用正面的選舉，「這樣的爆料有什麼樣的意義？」，強調自己不主張這樣的選舉方式。

朱立倫說，不管是過去的歷史等任何爆料，有什麼樣的意義？最重要的是選民的決定，韓國瑜現在就是高雄市長，他10年前、20年前的事情，意義不大，他也再度重申，選舉要正面的選舉。

對於黃光芹的爆料，韓國瑜上午已作出回應，坦言自己年輕時荒唐過，曾經迷失過方向，但是他是個有反省能力的人，至於黃光芹說他睡前喝高粱，這是完全錯誤的，他喜歡找朋友喝酒，但是睡覺前只會念心經，他不知道黃光芹目前的心理狀態，希望她重新找到寧靜和快樂。

事後，黃光芹再度發文，寫下「3700=3200+500」的神秘數學題點名韓國瑜「問題要答」。對此，為會計學博士的的朱立倫則笑著說，「3200+500是3700沒錯啊，沒有算錯」。

▲黃光芹深夜開嗆韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲朱立倫23日參加安得烈食物銀行半日志工。（圖／記者羅婉庭攝）