湯包界館長老王　限量推出霸氣1314滿滿海鮮套餐

▲特勤退役的王國華不惜以新購大賓士攔阻酒駕車，再以所學擒拿術制伏逃跑酒駕男。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

憲兵特勤退役的王國華開設湯包麵線店，他所推出優質的痛風套餐，獲得民眾熱情迴響，也是桃園中壢地區媒體爭相報導排隊名店；仗義直言的他見義勇為，不惜以新買的大賓士Ｓ級轎車霸氣攔阻酒駕男並協助警方逮捕；近日店內更推出霸氣1314套餐，以高cp值滿滿的海鮮回饋消費者，同時也感謝一路走來始終相挺的老婆大人。

▲高CP值的霸氣1314套餐以滿滿的海鮮回饋消費者。（圖／記者楊熾興攝）

王國華與直播館長陳之漢同為特勤退役，平日就仗義直言，2月間在路上發現蛇行酒駕者，為恐酒駕意外發生，見義勇為就以所駕新購大賓士斜插擋住酒駕車去路，並將欲棄車逃跑的酒駕男以服憲兵役所學擒拿術制伏，交給聞訊趕到的警方；王國華說，只要再遇見不平事仍會毫不考慮的挺身而出。

▲鐵漢王國華也有柔情一面，夫妻2人鰜鰈情深。（圖／記者楊熾興攝）

近日店內推出限量且需預約的1314元套餐，王國華表示，這款霸氣套餐有2隻龍蝦、三點蟹、大生蠔、6隻天使蝦、2碗中卷大腸麵線、干貝湯包及鮮蝦湯包，再加上仙草茶和甜點，總價值至少在1800元以上卻只賣1314元，滿滿的海鮮好料足夠情侶甚至２大２小家庭享用。他說這套餐除了回饋支持他的消費者外，也是感謝一來走來始終支持的老婆大人，不但照顧家庭還幫忙店裡大小事，希望也能像套餐一樣愛她一生一世。