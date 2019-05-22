「拎北爬山你會怕啦！」　館長激郭台銘不敢上直播：他會軟腳

▲館長陳之漢、郭台銘。（組合圖／翻攝自飆捍臉書粉專、記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

健身網紅「館長」陳之漢曾與多位政治人物合體直播，在影音平台創下超高流量，鴻海集團董事長郭台銘21日被問到要不要上館長直播時回應，「想約館長爬個山，聽說練舉重的人比較慢」。對此，館長回應「拎北爬山你會怕啦！」，並邀請郭台銘上他的直播，但認為其「應該會軟腳」。

郭台銘21日受訪時，被問及要不要上館長直播，他回應，最近有看到館長在健身房，直呼，「哇！他身體太魁梧了」，郭台銘現在練爬山，「想約館長一起來爬個山，聽說練舉重的人比較慢」。

對此，館長21日於直播中回應，「拎北爬山你會怕啦！」、「爬山沒有辦法講話啦！我扛著你爬啦！」，他表示，有很多關於年輕人的問題想問郭董，如果郭董有膽識的話，就上他的直播，這是一個雙面刃，如果郭董講的好就加分，講不好就「烙賽」，但他認為郭董應該是不會來，「因為郭董昨天看了館長與朱立倫的直播後應該軟腳了」。

館長還猜想，如果郭董來上直播可能會對他說，「如果你今天不給我說好話的話，就把健身房開的滿山滿谷，如果你要用這種方式對付館長，是人民之福」，並喊話郭董不要生氣，「我不值得你對付，把錢砸在需要的地方」。