告不告苦苓？　館長「不要說贏輸」做出最終決定　網大讚：心態很好

▲館長在直播中回應苦苓的道歉。（圖／翻攝「館長」陳之漢YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

知名作家苦苓的道歉風波後續。「館長」陳之漢決定，與其按照律師原本提出的「堅持提告、要求賠償」，不如請苦苓直接捐一筆款項到福利單位，為台灣人出一點心力，然後再為失言道歉，「不要浪費這個社會資源（官司花費），直接做給館長看。」

館長在直播中指出，儘管以前混過黑社會，跟過一些生意人，但從沒做出壞事害過人，就連之前關係不好的老闆，現在也回過頭來關心他。接著他說，近來也有許多民進黨的人到他FB底下留言，期望館長要大人有大量，因為苦苓也是愛台灣的人。

▲苦苓在節目中指館長收私錢，逼得館長委屈落淚。（圖／翻攝自三立《鄭知道了》）

對此，館長表示律師等人正在擬一份相關文件，而最終的結果應該會朝「不提告」的方向前進，「不要說贏輸，未來我會請律師去跟他說，請他捐一筆錢，幫助這個社會。」他說，與其上法院提告做出浪費社會資源，最後也只是賠幾萬塊了事的行為，不如請苦苓直接向福利單位捐錢做公益，幫助台灣人。

網友紛紛留言大讚，「館長好棒棒，回饋社會」、「不愧是3.0公分真男人」、「做人留一線，日後好相見」、「贊成，做事回饋社會」、「滿意，心態很好，風度好。」不過部分網友持反對聲音，認為苦苓等台灣名嘴「口無遮攔」，應該堅持提告，「不給阿教訓他只會用那張嘴害更多人」、「此風不可長」、「他們最擅長的就是軟土深掘」。

▲總統蔡英文日前和館長合照，引來熱議。（圖／翻攝自館長臉書）

事件爆發之初是苦苓上政論節目指「某某黨送錢給館長」，讓館長在隨後的直播中委屈落淚並揚言提告。苦苓便在臉書與節目上公開道歉，當時致電給館長，但被館長的員工指「態度不是很好」。

面臨輿論壓力、館長律師的揚言提告，以及員工直指的「態度不好」，苦苓再次道歉，並希望館長能同他一起以「反對韓國瑜選總統」等3個目標各自努力。

►►►苦苓被指「態度不好」再道歉 邀館長一起「反韓國瑜選總統」



►►►苦苓致電館長「態度不是很好」 律師堅持提告！館長這樣決定