感情糾紛高雄街頭大戰　新男友拿出武士刀…舊男友掏出槍

▲警方帶著張姓前男友到案發現場取槍。（圖／記者賴君欣翻攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄一對情侶大吵，女方負氣離家上了前男友的車，男方見女友就被人載走，便拿著武士刀擋在車前作勢砍人，但前男友也不是好惹的，拿出瓦斯槍對天空開了一槍，警方到場後把一夥人全都帶回警局偵訊，現任、前任男友分別依涉恐嚇、槍砲等罪嫌移送法辦。

警方調查，現年25歲的張男與20歲的郭女為現任情侶，12日2人因感情問題發生爭吵，張男於是在臉書上找到了郭女的張姓前男友並發生互嗆後，竟要對方將郭女帶走，住在屏東的前男友又找來許姓友人（24歲）及唐姓女子（25歲），一路屏東開往鳳山的張男家，郭女準備上車後，男友竟反悔並打翻醋罈子，拿出西瓜刀載對方車前揮舞，要對方出來「輸贏」，但前男友也不示弱，拿出預藏的瓦斯槍反制，同車的許男也拿出高爾夫球桿助陣，雙方於是你來我往不停互嗆、叫囂，事後雙方都被警方帶回偵辦。

警方偵訊後，帶著張男來到鳳山住處起出武士刀等物品，也在案發地的花盆內找到前男友棄置的瓦斯槍，家住鳳山的張男依涉《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇罪》，家住屏東的張男則被依涉《恐嚇罪》、《社會秩序維護法》送辦，警方強調，絕不容許任何街頭暴力事件發生。

▲▼警方查扣雙方衝突時所持的武士刀及瓦斯槍。（圖／記者賴君欣翻攝）

