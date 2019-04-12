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高雄改裝車凌晨街頭互尬！引擎聲浪狂飆　護理之家「150老人集體驚醒」

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記者莊智勝／綜合報導

高雄市仁武區八德南路日前凌晨時分竟傳出改裝車輛飆車、競速，巨大的「轟隆隆」引擎排氣聲浪震動門窗，還伴隨著高速甩尾「吱～」不斷拉長尾音的煞車聲；由於該處路段就緊鄰護理之家，導致內部150名原本安穩睡著的老人家「集體被嚇醒」，護理之家員工也憤怒表示，「這邊一天到晚都是飆車族！」

▲▼高雄改裝車凌晨街頭互尬！引擎聲浪狂飆　護理之家「150老人集體驚醒」。（圖／東森新聞）

▲2輛改裝車深夜在街頭狂飆、製造噪音擾民。（圖／東森新聞）

監視器畫面拍下，深夜的八德南路燈火闌珊，鄰近住戶幾乎都已經熄燈，僅有街上橘黃色的路燈還亮著；但在漆黑的夜色中，卻有2輛改裝車恣意在街頭競速、追逐，奔放地讓引擎的巨大聲浪肆意狂響，2車駕駛油門踩得不亦樂乎，玩到興起時還耍起特技，車頭急速調轉甩尾，立即在黑夜中刮起一聲長長的煞車聲。

由於2部改裝車「尬車」地點緊鄰護理之家，造成原本已經安穩入睡的150名老人被巨大的噪音「集體嚇醒」，在漆黑的房間中不斷詢問「到底發生什麼事？」一名護理之家的民眾無奈表示，當天2車就在街頭甩尾，不斷發出「轟轟轟」的聲音，「就是甩尾、煞車，真的是有一點打擾到睡眠！」員工也氣憤指出，「治安很不好！對面空地、這邊一天到晚都是飆車族啊，前面路口都是車禍！」

▲▼高雄改裝車凌晨街頭互尬！引擎聲浪狂飆　護理之家「150老人集體驚醒」。（圖／東森新聞）

▲▼高雄改裝車凌晨街頭互尬！引擎聲浪狂飆　護理之家「150老人集體驚醒」。（圖／東森新聞）

▲護理之家民眾感嘆，深夜狂飆噪音已經打擾到睡眠，有些較年長的老人家根本就受不了。（圖／東森新聞）

高雄市澄觀派出所所長周晏立表示，後續警方將調閱周遭監視器，並通知車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例第十六條第一項二款，開罰行為人900元以上、1800元以下罰鍰。

▲▼高雄改裝車凌晨街頭互尬！引擎聲浪狂飆　護理之家「150老人集體驚醒」。（圖／東森新聞）

▲目前警方已經介入瞭解，將傳喚車主到案，並依法開罰。（圖／東森新聞）

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