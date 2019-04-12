中華醫大前進高雄阿蓮　產官學合作打造城鎮風華

▲中華醫大校長曾信超（中左）與阿蓮區區長陳恭府（中右）代表雙方簽署結盟意向書，透過產官學合作推動地方創生政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學大學社會責任實踐計畫，跨縣市前往高雄市阿蓮區協助當地推廣產業特色，提升地方經濟動能，校長曾信超與高市阿蓮區區長陳恭府，4月12日代表雙方簽署結盟意向書，將透過產官學的合作呼應並落實政府積極推動的地方創生政策。

中華醫大與阿蓮區簽署大學社會責任實踐計畫（USR）結盟意向書儀式，12日上午9時30分在阿蓮區公所舉行，中華醫大校長曾信超帶領USR執行團隊的成員孫逸民副校長、護理學院院長謝政蓉、醫管系主任鄭志宏、調保系主任傅士豪等多位老師參與，阿蓮區長陳恭府也邀請區公所同仁、居住在阿蓮的前高雄縣副縣長林懋榮、阿蓮區大旗鑑八大社區發展協會理事長、產業代表一起見證雙方合作的開始。

這是中華醫大USR團隊繼為台南市後壁區與南關線的仁德、歸仁、關廟與龍崎等區協助發展地方特色之後，又一次兌現大學社會責任實踐，結合不同專業領域的老師跨縣市到高雄的阿蓮區協助地方打造城鎮風華。

曾信超校長表示，大學除了是知識與專業知能學習的殿堂，也應該承擔社會責任、關心地方發展。中華醫大近年來積極參與大學社會責任實踐計畫，鼓勵師生走出校園、進入社區、結合在地社團和熱心民眾一起推動地方發展。老師利用各自專長的領域協助地方發展特色產業和文化，這是一種資源共享的實現，希望華醫的USR團隊進駐後為阿蓮區的特色產業創造新的榮景，達到創生永續的目標。

陳恭府區長感謝曾信超校長帶領的華醫USR團隊協助地方發展，並表示阿蓮區是高雄市重要的農業鄉鎮，盛產番石榴、番茄、蜜棗、芒果、龍眼蜂蜜等農特產，惟隨著農村勞動力老化，青年人口大量外流，地方能量逐漸疲態，期盼華醫USR團隊進駐後可以刺激、活化地方經濟。

中華醫大與阿蓮區簽署的結盟意向書，雙方達成長照服務、農產加值、產業多元化、地方人才培訓等多項合作協議，未來華醫將引入食品營養、幼保、護理、生技、文創等專業知能協助阿蓮區開設長照人員培訓、健康促進、心靈成長、農產加工、地方導覽等課程，為地方建立多元且穩健的發展架構，吸引青年返鄉創業及就業，以落實地方創生「地、人、產」三位一體的理想和目標。