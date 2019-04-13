　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／母抱插管兒磕頭淚跪：拜託保佑健康長大！白沙屯媽祖回頭...鑾轎輕碰小手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／雲林報導

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖8日凌晨起駕，有數萬名信徒跟隨，不少人都會鑽轎底求平安，最讓人津津樂道的是，媽祖神轎沒有固定路線、行程。此次行經雲林時，一名媽媽緊抱著不到1歲、鼻子還插著管的孩子，跪地鞠躬淚喊「拜託媽祖保佑孩子健康長大」，沒想到神轎真的停下來了，讓全場人感動落淚。

▲▼白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲母親聲聲呼喚，神轎回頭了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

影片中可以看到，繞境隊伍行進中，現場敲鑼聲震耳欲聾，吵鬧中人群讓出一條路，一名媽媽抱著插管的嬰兒跪在地上淚喊「拜託媽祖婆保佑，保佑他健康長大好嗎」，不斷虔誠磕頭；3分鐘後神轎突然大力前後搖晃，回頭停在母親與孩子身邊，輕輕用轎子觸碰孩子身體、小手。

感受到媽祖婆的安慰，那名母親的情緒似乎有了宣洩出口，淚流滿面喊著，「謝謝、謝謝媽祖婆。」據了解，孩子生了重病，在不得已情況下，家長聽聞白沙屯媽祖遶境會經過此地，才會帶著小孩來求助。

▲▼白沙屯媽祖。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

▲神轎輕輕觸碰嬰兒的小手。（圖／白沙屯媽祖網路電視台，下同）

▲▼白沙屯媽祖。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

▲大家看見這一幕紛紛留下淚水。

由於情緒太激動，母親抱著孩子跪地一直哭，久久無法起身，直到旁邊的人扶起才緩緩站起。而現場許多信眾看了也感動流下眼淚，安慰母親「不要放棄，一切都會變好」，相信有了媽祖婆的庇佑，接下來一定更有勇氣面對治療之路。

影片上傳至網路後，引起廣大迴響；網友紛紛留言「每年，最期待白沙屯媽祖出巡，都能看見真正底層百姓的故事」、「聽到那位媽媽哭聲，不自覺哭了，好心疼」。而孩子母親也在下方留言寫道，「謝謝大家給予的祝福、加油，會繼續努力，不管未來如何。」

【更多新聞】

影／酒店少爺狂吼叫：有人在追我！他身體扭曲「眼珠上吊」...暴斃慘死街頭

影／滿地碎骨、肉塊！工人遭風機捲入剩「雙腿可辨識」...警追觸動開關的人

曾「揹太太骨灰」看台灣的美...癡情日男自撞彈飛！摔15m山谷身亡

ET快訊
直擊／漁網裝洋妞+旗袍金釵接大甲媽！謝惠仁率百名小弟獻金牌
沒穿bra！男友當眾掀她上衣「露出長輩」　心寒女火速斬斷
獨／出獄連3年跟大甲媽遶境！冷面殺手謝惠仁受訪吐真實心聲

關鍵字：白沙屯,白沙屯媽,媽祖,愛心雲,暖新聞,粉紅超跑,插管,鑾轎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

房門鑽洞「偷拍弟與女友」活春宮1年　哥哥辯：誰叫她都穿薄紗晃

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

騎車摸一把露詭笑！正妹放聲尖叫　噁男竟辯：看她屁股髒

女會計提離職！色老闆竟變臉　暴力扯褲「給我、就是要弄到妳」

A片聲常開到最大！色翁夜闖女鄰香閨　見她熟睡「偷摸+勒脖狂毆」

嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

婦人剛下車秒遭逆向賓士撞飛　狠心駕駛肇逃…父：他有在吃安眠藥

冷面殺手謝惠仁接大甲媽設壇　顏清標喊「OK啦！都是好事」

10多名青少年深夜聚集校門口　竟只為了這「兩字」

千萬新款保時捷911撞上墾丁人行道　保桿毀7機車壞損失近百萬

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

不乖乖吃飯就「打電話給蟑螂！」　米克斯聽關鍵字秒衝碗前：我吃

婦人剛下車秒遭逆向賓士撞飛　狠心駕駛肇逃…父：他有在吃安眠藥

冷面殺手謝惠仁接大甲媽設壇　顏清標喊「OK啦！都是好事」

10多名青少年深夜聚集校門口　竟只為了這「兩字」

千萬新款保時捷911撞上墾丁人行道　保桿毀7機車壞損失近百萬

300km尋親記！無助母孤身北上找愛女　苦尋2天找到憔悴愛女

騎士酒駕與警追逐1公里多　2車巷內擦撞員警跳車制伏

狂開39槍狠殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

感情糾紛高雄街頭大戰　新男友拿出武士刀…舊男友掏出槍

影／母抱插管兒磕頭淚跪：拜託保佑健康長大！白沙屯媽祖回頭...鑾轎輕碰小手

獨家專訪／冷面殺手謝惠仁出獄低調行善　雙手合十感恩一切

炎亞綸發文批粉絲：奇怪文化！　親回應「我有專業經紀人」

不斷更新／林益全安打攻破尼克斯　4局結束桃猿2比1富邦

周日雨襲再降溫！下周二還有「劇烈雷雨」　天氣好轉還要4天

中職／富邦悍將開季墊底　鑼總：三環節不順暢

華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

遣返後再發涉台文章　李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

屏東鹽埔親子健行暨農產推廣活動　在地優質農產品行銷出去

現代Veloster N鋼砲測試片曝光　飽滿聲浪搭雙離合性能不減

中國、俄羅斯「裝朋友設圈套」　蓬佩奧訪拉美嗆：他們帶來紊亂

「武統宣講團」月底來台！　陸委會：違反法令將強制出境

社會熱門新聞

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！..

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機..

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇..

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　..

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿..

謝惠仁　號召千人迎接大甲媽

工人遭風機絞碎　警追觸動開關的..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

花3000元殺教授！桃園殺手掏..

曾「揹太太骨灰」看台灣的美　癡..

少女遭破處提告性侵　大叔因「很..

重機撞貨車油箱起火　騎士活活燒..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

女兒：小baby在哭哭　抬頭看..

更多熱門

相關新聞

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

陣仗超驚人…1993年與同夥狂開39槍，殺害天道盟不倒會會長謝通運的殺手謝惠仁，2017年風光出獄，親友紛紛喊「大仔！」後來虔心修行。本月13日下午1點半，謝惠仁率領百名小弟接駕媽祖回鑾並敬獻金牌，現場還有超過2千名信徒，場面超盛大。面對媒體訪問，他靦腆的說，「感恩」。

兒用學校點數換跳繩　真相惹哭網

鹿港（竹敢）郊四媽被搬家　文化局回應

楊鎮浯會莆田市長　與湄洲島簽旅遊合作框架

楊鎮浯赴陸宗教交流　拜媽祖抽空拚經濟

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

野生3藝人坐路邊聊天！

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面