影／母抱插管兒磕頭淚跪：拜託保佑健康長大！白沙屯媽祖回頭...鑾轎輕碰小手

地方中心／雲林報導

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖8日凌晨起駕，有數萬名信徒跟隨，不少人都會鑽轎底求平安，最讓人津津樂道的是，媽祖神轎沒有固定路線、行程。此次行經雲林時，一名媽媽緊抱著不到1歲、鼻子還插著管的孩子，跪地鞠躬淚喊「拜託媽祖保佑孩子健康長大」，沒想到神轎真的停下來了，讓全場人感動落淚。

▲母親聲聲呼喚，神轎回頭了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）



影片中可以看到，繞境隊伍行進中，現場敲鑼聲震耳欲聾，吵鬧中人群讓出一條路，一名媽媽抱著插管的嬰兒跪在地上淚喊「拜託媽祖婆保佑，保佑他健康長大好嗎」，不斷虔誠磕頭；3分鐘後神轎突然大力前後搖晃，回頭停在母親與孩子身邊，輕輕用轎子觸碰孩子身體、小手。

感受到媽祖婆的安慰，那名母親的情緒似乎有了宣洩出口，淚流滿面喊著，「謝謝、謝謝媽祖婆。」據了解，孩子生了重病，在不得已情況下，家長聽聞白沙屯媽祖遶境會經過此地，才會帶著小孩來求助。

▲神轎輕輕觸碰嬰兒的小手。（圖／白沙屯媽祖網路電視台，下同）



▲大家看見這一幕紛紛留下淚水。



由於情緒太激動，母親抱著孩子跪地一直哭，久久無法起身，直到旁邊的人扶起才緩緩站起。而現場許多信眾看了也感動流下眼淚，安慰母親「不要放棄，一切都會變好」，相信有了媽祖婆的庇佑，接下來一定更有勇氣面對治療之路。

影片上傳至網路後，引起廣大迴響；網友紛紛留言「每年，最期待白沙屯媽祖出巡，都能看見真正底層百姓的故事」、「聽到那位媽媽哭聲，不自覺哭了，好心疼」。而孩子母親也在下方留言寫道，「謝謝大家給予的祝福、加油，會繼續努力，不管未來如何。」

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