學校集點數！兒換「一組跳繩」媽傻住：該罵還該誇？　背後原因惹哭網

▲ 兒子用心良苦，用學校點數換跳繩給媽媽 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

大人說話，其實常會被小孩聽進去並放在心上。一位媽媽在臉書上「抱怨兒子太聽話」，日前她嚷嚷著要運動減肥，沒想到小情人就利用在學校累積的點數，換了一組跳繩給媽媽，讓她笑說不知道該誇還是該罵，「光想就腿軟，但又怕兒子傷心。」網友們看完都大讚兒子是暖男，也紛紛督促原po要好好運動甩肉，別讓兒子失望。

「臉上已分不清究竟是悔恨還是感動的淚水......。」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中分享兒子的孝心，她表示這陣子常碎念著要運動減重，結果都被兒子放在心上，利用在學校辛苦集到的點數，換了一組黃色的跳繩回家給媽媽。

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只見跳繩上頭寫著「給媽媽」3個字，原po還透露，兒子為了避免跳繩不夠長，還先在學校拆開測試一下；不過她也表示見到兒子的孝心實在不知該罵他還是誇他貼心，「臉上已分不清究竟是悔恨還是感動的淚水 #光想就腿軟」，看來不管願不願意，為了不讓兒子傷心，都得忍淚展開運動之路了。

▲網友們好羨慕 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看完兒子的貼心舉動後紛紛表示，「真懂事的孩子」、「媽媽要跳哦！孩子看了會很開心」、「記得要每天跳常常跳不能半途而廢」、「我也有買 ，還沒打開過」、「點數很珍貴耶」、「妳兒子一定很愛妳，不然不會用珍貴的點數換給妳，要珍惜啊！」、「妳讓我這堅定不生族一瞬間希望有個像妳兒子那麼貼心的兒子啊」、「暖男一枚啊，有這種兒子再累都值得」。

另外也有家長們深有同感，雖然帶孩子很累，但是小孩偶爾的小貼心總是可以讓他們感動很久，「我兒子拿『兒童節合作社禮券』買了兩支筆和兩個立可帶給我和阿嬤各一個。說是給我們的母親節禮物！」、「我女兒上次問我喜歡什麼，她要用點數換給我，夭受，我感動到差點噴淚」。

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