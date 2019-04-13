狂開39槍狠殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

記者唐詠絮、王亞志、陳雕文／彰化報導

陣仗超驚人…1993年與同夥狂開39槍，殺害天道盟不倒會會長謝通運的殺手謝惠仁，2017年風光出獄，親友紛紛喊「大仔！」後來行事低調。本月13日下午1點半，謝惠仁默默率領百名小弟接駕媽祖回鑾並敬獻金牌，現場還有超過2千名信徒，場面超盛大。面對媒體訪問，他靦腆的說，「感恩」。

▲▼謝惠仁接駕媽祖（紅圈處）並敬獻金牌。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁入獄期間，信奉關聖帝君與媽祖，也學習書法、讀空中大學，主修商學系、學習財務管理和經營，出獄後如脫胎換骨，還多次號召接駕媽祖。

得知謝惠仁再度號召接駕，彰化警方不敢大意，規劃12時至16時封閉埤頭鄉斗苑東路與東環路口到斗苑西路與彰水路口的路段，也進駐200名警力戒護，規模更勝以往。

▲警方不敢大意，全面戒備。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁在中午現身，先扶鑾轎，等鑾轎停妥再跪地膜拜，敬獻金牌，態度相當虔誠，跟過去冷面殺手的形象大不同。接駕後接受了《ETtoday 東森新聞雲》的簡短採訪，對於祈求甚麼願望，不願多談，只說感恩再感恩。至於未來是否還會繼續接駕，他表示，若一切順利當然繼續舉辦。

據瞭解，1993年，彰化縣議員洪絲條遭謝通運的兒子謝文川槍擊死亡，屬於洪絲條派系的前國大謝東松，一心想復仇，因此找來曾槍傷謝通運的謝惠仁以及黃主旺、任志傑等人，一同構思殺人計畫。

▲現在的謝惠仁已沒有當年殺人的戾氣，講起話還帶有靦腆的氣質。（圖／記者唐詠絮攝）

後來，任志傑開著大貨車衝撞謝通運的賓士，賓士前輪卡進水溝，謝通運跟保鑣動彈不得，此時謝惠仁及黃主旺等人跳下貨車掃射，狂開39槍，子彈擊碎謝通運的頭顱，其保鑣送醫後也不治。

▲當年犯案被捕的謝惠仁。（圖／翻攝自東森新聞）

當謝東松得知謝通運將沿芳苑鄉四平村路平路返回住處時，安排黃主旺及謝惠仁等8人兵分5路，埋伏在路旁的甘蔗園及雞場等地，先由任志傑駕駛大貨車衝撞謝通運的賓士座車。當賓士車前輪卡在水溝動彈不得時，謝惠仁等人再持槍掃射超過39發子彈，謝通運頭部中彈，頭顱碎裂當場死亡，同車保鑣范明元也送醫不治。

後來同案共犯陸續落網，黃主旺被判死刑並已伏法。謝惠仁逃亡9年後被逮，至於主謀謝東松仍在逃。

▼迎接媽祖，正妹金釵不可少...（圖／記者唐詠絮攝）