影／滿地碎骨、肉塊！工人遭風機捲入剩「雙腿可辨識」...警追觸動開關的人

突發中心／新北報導

新北市樹林區的樹林垃圾焚化廠12日晚間發生工安意外，一名張姓外包維修人員被突發動的風機捲入，整個人當場被葉片絞碎慘死；對此廠長黃信行表示，斷電都有做。警方表示，不排除其他工人在測試的時候誤啟動，但確切事發原因仍有待釐清。

▲警方在案發現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員展開調查。（圖／記者趙永博翻攝）



警消表示，人員到場時張男（57歲）早已被捲入風機內，而機具拆卸約1小時才得以進入，但現場滿地屍塊、碎骨，僅剩雙腿可辨識，令人吃驚；後續報請鑑識人員到場採證，找回碎肉等組織。

對此廠長黃信行指出，當時焚化爐並無運作，正由2組不同的廠商，分別維修機件及電力測試部分，並不清楚為何風機會突然啟動。他說，「電的測試的時候，可能有些東西……斷電都有做，到底是什麼樣的原因，造成它會動起來，還在釐清。」是否是橫向溝通出了問題他不願證實，只強調工安單位還在調查。

▲樹林焚化廠長黃信行出面說明張姓外包商事故發生經過。（圖／記者趙永博攝）



另外樹林焚化爐職安人員說明，焚化廠在第一時間也有通報新北市政府勞動檢查處，北區職安中心將派員對於意外事故進行調查；事情在7時30分左右發生，廠方在釐清詳細狀況後，8時許即刻報案，並依照職安法第37條第2項規定，於8小時內依法通報勞動檢查機構，否認有延誤狀況。

快訊／焚化廠維修人員遭風機捲入！肢體絞碎慘死 消防：變塊狀



發生事情的機組全名為IDF誘引通風機，主要功能是調節焚化爐內的壓力，讓氣壓穩定，避免燃燒高溫氣體外洩、氣壓不足阻礙燃燒等，不料今卻傳出憾事。目前引風機已經停擺，檢調、工安單位將比對在場人員證詞，以及監視器影像，釐清是否是人為意外，全案朝業務過失致死偵辦。

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