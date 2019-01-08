騎車摸一把露詭笑！正妹放聲尖叫　噁男竟辯：看她屁股髒

▲賴姓男子性騷擾還辯稱幫別人拍髒汙。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）



地方中心／彰化報導

彰化一名賴姓男子騎機車時居然伸手拍打小花（化名）的臀部，嚇得對方放聲尖叫；沒想到法院審理時他居然還稱是小花大腿屁股髒，幫忙拍掉。彰化地院審理後，依違反性騷擾防治法判賴男3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元，全案可上訴。

判決書指出，賴姓男子2018年7月7日騎著機車行經福興鄉彰水路與萬豐巷口時，見到小花在前方，居然放慢速度經過，再以右手偷襲輕拍臀、大腿逃逸，之後甚至還囂張的頻頻回頭露出猥褻笑容。

不過賴男卻辯稱，當時看到小花走在前面，發現她的大腿、臀部附近有髒污，才會過去打大腿一下，想要協助把髒東西拍掉。他強調，絕對沒有性騷擾。

小花則哭訴，「賴男伸手摸屁股後，還回頭看我露出猥褻笑容，我看到他的微笑很不舒服，那時候一大早我的衣服及身上很乾淨，沒有髒污，不可能會有髒污，而且賴男也沒有跟我講任何一句話，覺得自己被侮辱了。」

法官審理後認為，賴男與小花素不認識，騎車時本應專心注意前方狀況，怎可能會有機會告訴對方大腿有髒汙，實在有違常理，因此賴男所辯為卸責之詞，不足採信，依反性騷擾防治法判他3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元，全案可上訴。

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