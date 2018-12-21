A片聲常開到最大！色翁夜闖女鄰香閨　見她熟睡「偷摸+勒脖狂毆」

▲李翁居然在深夜闖入女鄰居香閨猥褻得逞。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）



突發中心／新北報導

新北市一名李姓老翁撿到鄰居鑰匙，結果居然夜闖進入，對床上正熟睡的女子小沛（化名）伸出狼爪摸下體，當對方反擊居然還狂毆她。新北地院審理後，依乘機猥褻、侵入住宅、傷害罪判李翁1年10月有期徒刑，其中10月得易科罰金，另侵占遺失物罪判處罰金8千元，可上訴。

判決書指出，李姓老翁（70歲）2018年3月間在樓梯間撿到隔壁鄰居小沛家中鑰匙、沒有歸還，之後再趁深夜闖入小沛家伸出狼爪，甚至怕被認出來還拿棉被蓋住對方的頭、用手勒脖子及出拳毆打，就連趕來救援的小沛姐姐也慘遭毒打，直到小沛叔叔聽見求救聲前來阻止才結束這一切。

另外，李翁在案發前就常在家中看A片，而且音量都開得很大聲，讓鄰居相當頭痛，最扯的是落網後居然還嗆聲「是你不會有好奇心嗎」，態度令人傻眼。他還在開庭時辯稱，小沛家沒有關門，擔心有竊賊才會進屋察看。

法官審理後認為，李翁進屋後關上大門不符合常理，因此口述不足採信；另2家並無恩怨，小沛一家沒有必要誣賴李翁，審酌驗傷單等相關事證，依乘機猥褻、侵入住宅、傷害罪判李翁1年10月有期徒刑，其中10月如易科罰金30萬元，另侵占遺失物罪判處罰金8千元，可上訴。

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