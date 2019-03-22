嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

▲目擊者在廁所找出「黏黏的」衛生紙。示意圖與本案無關。（圖／免費圖庫pxhere）



地方中心／嘉義報導

嘉義一名李姓男子到嘉義大學蘭潭校區的圖書館讀書，不料裝水時居然聽到隔壁廁所有呻吟聲，走近殘障廁所發現門被鎖住，之後在遠處觀看，就看見一男一女慌張的從廁所跑出來，讓他覺得非常誇張。事後校方也緊急在廁所外面貼出公告，請讀者注意個人行為舉止。

李姓男子向《蘋果日報》表示，一男一女原本都在同樓層念書，沒想到之後2個人一起離開書桌，往廁所方向走去，攸關個人隱私所以沒有特別注意，不料當走到廁所旁的飲水機裝水時，突然聽見詭異的呻吟聲，還有碰撞的聲音，但等自己一接近，聲音就突然沒有了，不過很確定裡面有人。

怕有不好的事情發生，李男隨即向管理員反應。回到事發地點，廁所裡面已經沒有人了，不過李男在垃圾桶發現一團熱熱、黏黏的衛生紙，聞起來似乎還有精液的味道。

對此，校方已經在身障門口貼出公告，「圖書館廁所屬於公共場域，請讀者注意個人行為舉止。」校方也指出，如果查到一男一女為校內學生，必定依校規嚴懲。

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