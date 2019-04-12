影／酒店少爺狂吼叫：有人在追我！他身體扭曲「眼珠上吊」...暴斃慘死街頭

地方中心／台南報導

台南一名李姓酒店少爺2017年9月因吸食過量的二級毒品「殭屍浴鹽」，結果在街上滾來滾去，像蝦子般彈跳，最後被警方上銬帶去醫院，只是救治後仍宣告不治。這段舊影片近日再度引起關注，對此台南市政府警察局表示，新興毒品混合各類藥物，對人體傷害大，死亡個案頻傳，提醒大家如果社區中看到類似行為，記得通報警方到場處理。

▲酒店少爺在地上打滾。 （圖／記者林悅翻攝，下同）



警方表示，酒店少爺產生被害幻覺，以為有人要追他，隨後癱軟在地上打滾、像蝦子一樣彈跳，起身後還邊吼邊逃竄，不僅用頭撞柱子撞到頭破血流，甚至企圖咬人，結果當晚緊急送醫還是因為用藥過量暴斃身亡。

對於李男突然暴斃，當時目擊同事說，李男走出酒店不久後，眼珠就往上吊，說話也開始不正常，甚至自稱有人在追他，不過現場根本就沒有別人了。

▲路上狂吼叫「有人在追我」。



警方指出，影片中個案因新興毒品藥效產生被攻擊的幻覺進而撞柱自殘，作勢咬人，最後不幸暴斃，在此提醒大家如果社區中看到類似行為，記得撥打110通報警方到場處理，並注意自身安全。

許多網友看完影片後也紛紛留言表示「毒品死一個少一個，救了也是浪費湯藥」、「看他在地上翻滾的順暢度，內馬爾遇到敵手了，還好他下次不會再滾了」、「不值得同情，明知是毒品卻以身試毒，只能說你太對不起你的父母，白養你了」。

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