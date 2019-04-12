　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／酒店少爺狂吼叫：有人在追我！他身體扭曲「眼珠上吊」...暴斃慘死街頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台南報導

台南一名李姓酒店少爺2017年9月因吸食過量的二級毒品「殭屍浴鹽」，結果在街上滾來滾去，像蝦子般彈跳，最後被警方上銬帶去醫院，只是救治後仍宣告不治。這段舊影片近日再度引起關注，對此台南市政府警察局表示，新興毒品混合各類藥物，對人體傷害大，死亡個案頻傳，提醒大家如果社區中看到類似行為，記得通報警方到場處理。

▲▼台南一酒店少爺疑吸殭屍浴鹽過量暴斃。 （圖／記者林悅翻攝）

▲酒店少爺在地上打滾。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，酒店少爺產生被害幻覺，以為有人要追他，隨後癱軟在地上打滾、像蝦子一樣彈跳，起身後還邊吼邊逃竄，不僅用頭撞柱子撞到頭破血流，甚至企圖咬人，結果當晚緊急送醫還是因為用藥過量暴斃身亡。

對於李男突然暴斃，當時目擊同事說，李男走出酒店不久後，眼珠就往上吊，說話也開始不正常，甚至自稱有人在追他，不過現場根本就沒有別人了。

▲▼台南一酒店少爺疑吸殭屍浴鹽過量暴斃。 （圖／記者林悅翻攝）

▲路上狂吼叫「有人在追我」。

警方指出，影片中個案因新興毒品藥效產生被攻擊的幻覺進而撞柱自殘，作勢咬人，最後不幸暴斃，在此提醒大家如果社區中看到類似行為，記得撥打110通報警方到場處理，並注意自身安全。

許多網友看完影片後也紛紛留言表示「毒品死一個少一個，救了也是浪費湯藥」、「看他在地上翻滾的順暢度，內馬爾遇到敵手了，還好他下次不會再滾了」、「不值得同情，明知是毒品卻以身試毒，只能說你太對不起你的父母，白養你了」。

【更多新聞】

女兒放下玩具「小baby在哭哭」...抬頭看新加坡情侶棄屍　父：記得去找他們

影／傳完最後一封簡訊...19歲高雄女絕望「見她一面」：買繩子公園輕生

為了吃一頓飯...他違停紅線！害無照騎士「閃車自摔」遭貨車輾斃

ET快訊
夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元！媽媽社團狂分享：怕以
影／酒店少爺狂吼：有人在追我！身體扭曲「眼上吊」...暴斃慘
警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局

關鍵字：殭屍浴鹽,殭屍,酒店少爺,喪屍,毒品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

房門鑽洞「偷拍弟與女友」活春宮1年　哥哥辯：誰叫她都穿薄紗晃

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

騎車摸一把露詭笑！正妹放聲尖叫　噁男竟辯：看她屁股髒

女會計提離職！色老闆竟變臉　暴力扯褲「給我、就是要弄到妳」

A片聲常開到最大！色翁夜闖女鄰香閨　見她熟睡「偷摸+勒脖狂毆」

嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

影／10大傑出經理人涉捲款6億逃13年　躲宮廟搞「心靈雞湯」月領2萬5

初見面先斷三指！台北男「微信撩妹」遭5男圍砍　他緊抓斷指逃命

內湖男嬰遭悶死今解剖　父母控：他們只說遺憾反問要啥協助

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

影／10大傑出經理人涉捲款6億逃13年　躲宮廟搞「心靈雞湯」月領2萬5

初見面先斷三指！台北男「微信撩妹」遭5男圍砍　他緊抓斷指逃命

內湖男嬰遭悶死今解剖　父母控：他們只說遺憾反問要啥協助

10大傑出經理人吸金6億落跑　變身廟公問事「法虛子」躲13年

影／酒店少爺狂吼叫：有人在追我！他身體扭曲「眼珠上吊」...暴斃慘死街頭

市民高架掉「拳頭大水泥塊」！Uber遭砸毀　運將：要是再晚1秒…

癌末女與他相守10年！安寧病房互戴戒淚喊：我願意...眾人紅眼眶

影／李毅到玉山國家公園住600元民宿　統一遊行去不成就被遣返

起底最倒楣機器人！半夜努力打掃被當賊　警破門「7把槍對著它」

不斷更新／陳晨威適時安打　7局Lamigo 3比1富邦

中職／捕手需要領袖氣息　洪總：棒球靠信任

「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

揭密首爾超陰森「3大都市傳說」！　Youtuber親自走訪死者近1000人靈異之地...

川味「藤椒油」來台！獨特「檸檬清香」帶出爽麻口感　挑戰味蕾極限

日職／宋家豪連5戰無失分防禦率續降　樂天戰績仍第一

電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

8歲Grace「在家穿這麼辣」　曹格上下一看崩潰：OMG！

快訊／韓國瑜與波士頓僑民吃早餐　大批華僑塞滿餐廳高舉「選總統」

新北人口400萬即將達標　倒數第2次設籍抽獎送帛琉機票

社會熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇..

女友澡洗太久打到死　她得賠62..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

女兒：小baby在哭哭　抬頭看..

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

傳完最後一封簡訊　19歲高雄女..

外遇產女！給近億安家費還被勒索..

李毅被找到了　移民署預計今晨7..

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

更多熱門

相關新聞

毒品是國安問題　台南校園驗尿保護主人翁

當前毒品氾濫，台南市議會國民黨團，在定期大會警察局業務報告中憂心指出，台灣已被國外貼上「毒品王國」標籤，校園吸毒販毒年齡一直下修，外勞吸毒嚴重，毒犯更藏身公寓和大樓，國民黨團希望市長黃偉哲能重視，並推動家長同意讓有關單位進入中小學驗尿，拿出菲律賓總統跟毒品宣戰決心，做出真成效。

帶孩出國！他見分裝奶粉大驚：會被海關攔

一人吸毒全家恐慌　看部長反毒QUIZ怎麼說

惡魔毒咖啡　同名流行電玩DIABLO

屏警啟動大數據緝毒　偵破毒品事半功倍

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

北台最大！4千坪水族館2020年開

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面