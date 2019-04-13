鹿港（竹敢）郊四媽被搬家！他怨政黨輪替惹禍　文化局回應

▲鹿港「鶴棲別墅」張貼「（竹敢）郊四媽」的遷移啟事。（圖／翻攝彰化縣文化局前局長陳文彬臉書）

生活中心／綜合報導

正值白沙屯媽祖繞境之際，前彰化縣文化局長陳文彬卻在鹿港「郊行博物館」幫忙「（竹敢）郊四媽」搬家。陳文彬質疑，「（竹敢）郊四媽」被迫搬家是政黨輪替的影響；對此，文化局強調，搬家是因為一年一約委外經營，且合約在2018年已經到期，與政黨因素無關。

陳文彬11日在臉書PO文，郊行博物館是自己在彰化縣文化局長任內主推的政策，鹿港這座河港城市的形成靠的是早期「八郊」的商業文化，「我任文化局長內將鹿港歷史建築『鶴棲別墅」轉型為『郊行博物館』，並邀請八郊中唯一還在運作的『敢郊金長益四媽會』進駐郊行博物館。我希望「郊行博物館』呈現的不單只是文物展示而已，更重要的是郊行祭祀活動與組織運作都可以在此進行，讓『郊行博物館』成為真正一座真正『活』的博物館。」

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陳文彬說，「鶴棲別墅」本身也是泉郊王家經金融信託業的所在地，因此無論歷史空間或社團文化上都是代表郊行文化的最佳地點；而敢郊四媽協會也在2年內推廣當了許多當地的傳統文化。他說，原本郊行文化復甦正一步步進行，「怎知因政黨輪替離開文化局長一職後，新任王縣長竟要求安座在此的敢郊四媽祖必須搬離此處。」

▼「（竹敢）郊四媽」被移到「鹿港鎮後車巷40號」的民宅安座。（圖／翻攝彰化縣文化局前局長陳文彬臉書）

「媽祖信仰在鹿港是天大地大的事，哪有什麼政黨、藍綠或是私人恩怨之分？」陳文彬為當地的耆老和居民抱屈，在與新上任的王縣長協調失敗後，花了2個多月的時間和在地老前輩為「（竹敢）郊四媽」找新的安身之地，擲筊的結果選在「鹿港鎮後車巷40號」安座。

陳文彬說，「今天起，『郊行博物館』從以前的官民合作轉型為民間自主經營，我會與郊行博物館以及眾多關注郊行文化的前輩們，繼續守住這個地方。」

▲陳文彬在臉書為鹿港在地居民與傳統文化抱不平。（圖／翻攝彰化縣文化局前局長陳文彬臉書）

文化局接受《自由時報》訪問表示，鶴棲別墅2016年修復完成，由於土地所有權人代表人同意縣府在重建後無償提供10年使用權，因此以1年1標的方式委外經營主題特色，今年因合約期滿，希望更換不同主題，與政黨因素並不相干。

鹿港「八郊」為泉郊、廈郊、南郊、（竹敢）郊、油郊、糖郊、布郊、染郊。清代「郊」的組織等同現今的商業同業公會性質，（竹敢）郊則是由日用雜貨商組成。