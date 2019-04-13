統獨遊行集會大PK　台中市出動339警力維安籲和平理性

▲台中市警察局副局長邱銘光說明警力配置及作為。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局13日針對和平統一車隊遊行及護台抗中活動，說明警力配置及作為。市警局表示，現場將有339名警力維持秩序及交通維護。市警局表示，警方已與主辦單位充分溝通，並由申准團體規劃糾察隊協助維持秩序，另呼籲參與群眾和平理性，充分表現民主素養，讓活動能夠順利圓滿完成。

台中市13日下午將上演統獨雙方PK，為避免雙方引發衝突，市警局上午10點半召開記者會，說明警力配置及相關作為。

台中市警局副局長邱銘光表示，針對下午的車隊遊行及台中火車站集會，已縝密規劃警力部署，執行秩序維持及交通疏導，並增派蒐證警力，共派遣339名警力，防範暴力衝突事件發生。其中，車隊沿線有111名，火車站前有129名，市府廣場及文心路則有99名。

市警局表示，「護台抗中」活動共申請市府廣場及台中火車站2個點，初估約100人參加。下午一點集結。另車隊遊行約有30輌車，人數約100人，車隊將走台灣大道快車道，不控燈，也就是說依交通號誌行走，沿途不能任意停車。

邱銘光說，警察處理集會遊行，讓人民有充分表論之權利，其本質在保護人權，惟活動過程絕不容發生違法脫序等情事，倘活動有違法行為或違反相關活動內容及限制事項，絕對嚴正執法，並依現場蒐得之相關證據，依法究辦，以維護社會安全及秩序。