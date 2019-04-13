統促會取消遊行！反制團體集結「堅決不退」　高喊：二七精神，抗中護台

▲反制團體集結，高喊口號「二七精神，抗中護台」。（圖／記者黃國霖攝，下同）

地方中心／台中報導

中國和平統一促進會原訂13日舉行和平統一論壇及車隊遊行，然而，13日接近中午時分中國和平統一促進會卻在臉書發表聲明表示，為維護參與者的安危，取消本次活動。對此，「抗中護台」等逾20個民間團體仍聚集在台中火車站舊站前表示，就算對方退縮，但「我們堅決不退」，並喊出口號「二七精神，抗中護台」，希望捍衛台灣民主。

這次參與行動的團體，包括公投護台灣聯盟、台中教育大學摸索社、自由台灣黨、好民文化行動協會、基進黨台中黨部、靜宜大學尋根樹、時代力量台中黨部、全面罷免、中台灣公民行動陣線、台灣基督長老教會台中中會教社部、Taiwan team Line群專屬、台中市生活願景協進會、中區歐巴桑聯盟、台灣公民陣線、上學好日子、中部共生青年組合、永社、台中同志遊行聯盟、社團法人台灣親子共學教育促進會等等。

▲高喊口號「二七精神，抗中護台」。



13日一早「抗中護台」團體就有大批成員集結在火車站前，並不斷喊出口號「二七精神，抗中護台」。然而接近中午時分，中國和平統一促進會卻發出聲明表示，「為顧及社會秋序，參與者之安危，今經論壇籌組會徹夜開會，決議暫停舉辦4月13日之遊行及論壇等所有活動」。

▲反制團體集結，情緒激動。



對此，「抗中護台」團體表示，就算對方退縮，他們仍堅決不退，他們要告訴大家「台灣目前的狀況岌岌可危，必須要有危機意識，我們必須要捍衛我們的主權」。

▲「抗中護台」團體集結。（圖／記者鄧木卿攝）



【更多新聞】

李毅來台見了誰？王浩宇PO3張照片曝真相 網怒：我們要見他多難！



正面對決統促會 逾20民間團體齊聚火車站「護台抗中」