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涉收賄數百萬用親友帳戶洗錢　內政部資訊主任與廠商董座遭聲押

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▲▼曾任移民署資訊組組長，現任內政部資訊中心主任的施明德被控涉嫌收受廠商賄賂，針對移民署入出境系統招標案、內政資訊系統發展計畫等，洩漏標案資訊圖利廠商。內政部長葉俊榮今年還頒獎表揚施明德(右)。（圖／翻攝自移民署臉書粉絲團）

▲涉嫌收賄洗錢的施明德（右）曾獲前內政部長葉俊榮頒獎表揚。（圖為資料照／翻攝自移民署臉書粉絲團）

記者劉昌松／台北報導

內政部資訊中心主任施明德，涉嫌在移民署資訊組長任內，經手電腦網路相關標案時，收受廠商跨越科技賄賂數百萬元，再疑似利用親友戶頭層層轉帳，躲避追查，台北地檢署11日指揮廉政署將施、以及跨越董事長李奇申約談到案，經漏夜訊問，12日上午7點多，以2人各涉犯貪污等罪嫌重大，有勾串共犯證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見。

施明德從2009年起，在移民署擔任資訊組組長，2016年升任內政部資訊中心主任，隔年就遭檢舉，在移民署任內經手的至少7項標案涉及不法，北檢2017年才因他涉嫌入出國自動查驗系桶等多項採購弊案，約談後諭令100萬元交保，當時李奇申也是涉案廠商身分，也被諭令100萬元交保。

▲▼ 內政部施明德貪污案。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官指揮廉政署約談多名施明德的親友協助釐清案情。（圖／記者劉昌松攝）

檢調持續清查他經手案件發現，2009年「外網安全節能設備」，以及2010年的「電腦設備更新」，疑有相同弊端，且勾稽施明德的金流發現，施疑似利用層層轉帳的方式，把收賄贓款漂白，甚至刻意避開直系血親的戶頭，用其他親友戶頭洗錢，規避追查。

台北地檢署11日指揮廉政署大動作搜索21處，約談施、李，以及施的親友等共13人到案說明後，12日分別依涉嫌貪污等罪，向法院聲請將施、李2人羈押禁見。

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關鍵字：內政部,資訊中心,移民署,資訊組,施明德,標案,圍標,綁標,行賄,收賄,洗錢,親友

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