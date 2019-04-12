驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

▲大湖鄉一名羅姓民眾，深夜停在門口的轎車引擎蓋遭弓箭射穿，幸好附近沒有人遭到波及。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「明槍易躲，暗箭難防！」苗栗縣大湖鄉大寮村1名羅姓男子，3日晚間停在家中院子的小客車，遭到一支飛箭射穿引擎蓋，隨即通報警察處理；警方循線查獲1名年約50歲的劉姓男子，因為夜間打獵時射偏，才會命中引擎蓋，雖然雙方已經達成和解，但未依規定申請執照持有十字弓，遭警方依違反刀械管制條例送辦。

大湖派出所表示，當下接獲報案後，立即循線查獲為1名劉姓男子所為。劉男辯稱，當天晚上一時興起進山打獵，但因為天色昏暗，導致弓箭射偏，渾然不知弓箭射中羅姓民眾的小客車；劉男也願意賠償小客車的損失，雙方達成和解。

▲劉男辯稱，因天色昏暗，導致弓箭射偏，才會把羅姓民眾的小客車引擎蓋射穿。（圖／記者黃孟珍翻攝）

羅姓民眾表示，3日晚間11時40分左右，在自家院子發現停在門口的小客車，引擎蓋出現一個小洞，旁邊還有一支沾有不明血液的弓箭，羅男馬上報警，並把照片PO上網，看到的網友都大吃一驚，紛紛發言表示「好可怕」、「也太恐怖了吧」，還有網友稱「這是暗殺行動嗎？」羅男也說，今天很幸運的並不是射到人，僅打穿車子的引擎蓋，不然後果很難想像。最後希望這位朋友，可以在滿足自己狩獵慾之前多想想會不會影響到他人的人身安全。

警方表示，十字弓和槍枝刀械一樣是管制品，需要有執照，劉男並未依規定申請執照持有，雖然已達成和解，還是會依違反刀械管制條例，將劉男函送法辦。