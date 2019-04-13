統促會取消遊行　近千「護台抗中」人士不退高喊口號

▲逾20個公民團體聚集在台中火車站前表達抗議立場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「中國和平統一促進會」原訂13日在台中市舉辦和平統一大遊行，後來因故取消，不過包括好民文化協會、公投護台灣聯盟等逾20民間團體，人數近千人，仍持續在台中火車站舊站前廣場舉行演講，高喊口號「二七精神、抗中護台」，凝聚士氣，主辦單位表示，活動預計下午3點結束。

▲活動發起人楊宗澧。（圖／記者鄧木卿攝）

逾20民間團體得知統促會預計從台中港遊行至台中火車站，宣揚和平統一。為了要表達也有人「不想當中國人」的決心，於是發起「413護台抗中！反制統促大遊行」，並在台中火車站舊站前號召民眾反制抗議，結果，上午傳出統促會取消遊行。

好民文化協會理事長、也是這次活動發起人之一的楊宗澧表示，這次為什麼要讓更多人加入這次活動，就是因為台灣目前已經是準戰爭狀況，雖然對方退縮，但我們堅持不退，並且改為公民肥皂箱，讓民眾自由上台演講，發表看法。

▲公投護台灣聯盟發起人蔡丁貴。（圖／記者鄧木卿攝）

楊宗澧說，選在火車站前還有一個用意，就是要發揮「二七精神」，所謂二七精神，就是在72年前，有一群年輕人誓死抵抗國民黨威權體制，如今呢，還是抗爭威權體制，只是對象換成大陸。

公投護台灣聯盟發起人蔡丁貴說，每一次選舉就是一場小型戰爭，這次選在台中就是因為去年選輸了，才讓「中國派」的當選人，允許侵門踏戶，他認為「台灣人就是太貪了」，貪圖大陸的錢，才讓他們軟土深掘，他呼籲大家未來不要再選錯了，「要做台灣人不要做中國人」。

▲近千人聚集在火車站前表達抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

立委黃國書、民進黨籍市議員黃守達、江肇國、陳淑華等也到場，黃說，他代表民進黨團來聲援，他堅持反對一國兩制，台中人不是好欺負的，他說，目前已知有15個國民黨籍縣市長已經連署立法要成立自由經濟區，他也已經要求台中市長盧秀燕做專案報告，13日這場只是個開始，未來還會有很多仗要打，大家一起努力。

參與行動的團體，包括公投護台灣聯盟、台中教育大學摸索社、自由台灣黨、好民文化行動協會、基進黨台中黨部、靜宜大學尋根樹、時代力量台中黨部、全面罷免、中台灣公民行動陣線、台灣基督長老教會台中中會教社部、Taiwan team Line群專屬、台中市生活願景協進會、中區歐巴桑聯盟、台灣公民陣線、上學好日子、中部共生青年組合、永社、台中同志遊行聯盟、社團法人台灣親子共學教育促進會等，近千人到場。