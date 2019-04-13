不容武統者侵門踏戶　16綠議員籲市民起身守護台灣自由民主

▲民進黨議會黨團呼籲市民挺身守護台灣民主自由。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對「中國和平統一促進會」舉辦的親中促統大遊行，台中市議會民進黨團13日召開記者會強調，不容統戰侵門踏戶，在台中的土地上撒野，呼籲市民挺身抵制，守護台灣的自由民主，捍衛台中人的尊嚴，同時要求盧秀燕市長表態是否支持一國兩制？

黨團總召李天生及市議員何敏誠、張家銨、林德宇等16人共同指出，「中國和平統一促進會」1988年在北京成立，現任會長是中共全國政協主席汪洋，成立宗旨是「完成和平統一任務」，根本就是中國對台統戰的外圍組織，現在不僅在台灣成立分會，還濫用台灣的自由，在台中市舉辦「親中促統大遊行」，協助中共宣傳「一國兩制台灣方案」，已經引起台灣社會的憤怒。

▲市議員張家銨呼籲全民站出來，守護台灣民主自由。（圖／記者鄧木卿翻攝）

他表示，這項活動由中國和平統一促進會主辦，協辦單位有中國台灣紅黨、中華和平發展促進會、台中市兩岸商務經貿協會，這些團體是否為中共附屬團體，或親中共的民間組織，是否依法在台灣合法登記立案，是否受中共組織或資金援助，相關主管機關都應該清楚交代，以免引起外界的質疑。

李天生強調，這場遊行根本是協助中共宣傳「一國兩制台灣方案」，甚至還邀請主張武統的學者進行演講，如同侵門踏戶，全體國人都無法接受，民怨沸騰，同時違反「集遊法第4條「不得主張共產主義或分裂國土」的規定。

此外，李天生說明，目前兩岸還是處敵對狀態，「兩岸統一」，並不是台灣政府和台灣主流民意的主張，促統會在台中舉辦統一遊行活動，有發展組織及改變台灣現況的意圖，已經明顯違反國安法第2-1條「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」，因此台中市政府核准項該項遊行活動，即屬違法。

李天生同時質疑盧秀燕，統促會以集會遊行為藉口，鼓勵實施一國兩制，已經顛覆台灣民主自由的基石，要求盧說明是否支持一國兩制，她是台灣的台中市長？還是中華人民共和國的台中市長？希望盧停止賣台。

李天生強調，台灣是主權獨立的國家，台灣、中國一邊一國，分界點非常清楚，不容國、共兩黨製造紛亂，幫助中國併呑台灣，同時呼籲台中市民不要姑息容忍，全民站出來為台灣出聲，反嗆「反併呑、顧台灣」、「回中國去吧」。