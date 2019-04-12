潭子妙音寺疑遭縱火40尊神像全毀　住持是小虎隊陳志朋爸爸

▲潭子妙音寺發生火警，消防隊到場搶救。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

潭子區妙音寺無極靈奉宮12日清晨疑遭人縱火，而寺廟住持正是知名藝人陳志朋父親陳明樹。消防隊到場將火勢順利撲滅，未傳出人員傷亡，但廟內40多尊神像付之一炬。警方表示，19歲陳姓男子疑似縱火，到案時說詞反覆喃喃自語，疑有精神異常，將先依公共危險罪嫌將他送辦。

台中市消防局12日凌晨5點多獲報，潭子區仁愛路三段巷內的妙音寺無極靈奉宮發生火警，消防隊立刻出動人車前往，到場後發現現場為土角厝三合院建築，後方鐵皮倉庫已冒出火煙，立刻拉水線搶救。火勢在15分鐘後控制，並於6點27分撲滅火勢，燃燒面積約200平方公尺。雖無人傷亡，但倉庫內雜物及40多尊神像都付之一炬，而廟方住持陳明樹也是曾經紅過一時的「小虎隊」成員之一陳志朋的父親。

▲▼小虎隊成員陳志朋父親陳明樹管理的潭子妙音寺發生火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼消防人員拉水線灌救。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲神像付之一炬。（圖／記者李忠憲翻攝）

潭北派出所表示，陳姓住持家住寺廟對面，稱當時看到時廚房已起火，一名男子鬼鬼祟祟，拜拜後就起火。經調閱監視器後發現，19歲陳姓男子事發前出現在廟內，隨即帶回派出所。

陳男卻說詞反覆，一下承認是自己放的火，一下又說不是，並不時喃喃自語。家屬表示，陳男已有一段時間精神異常，卻又不願按時就診。警方表示，將依公共危險罪嫌移送陳男，再持續調查起火原因。