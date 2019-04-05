獨／富二代瞞妻援交5少女　驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

▲男子透過臉書找未成年少女性交易，滿足他的戀足癖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

有妻兒的陳姓男碩士因有「足戀」癖，竟在臉書用假名先後找到5名少女，協議以1800元至3200元代價，穿上陳男準備的襪子讓陳男嗅聞，少女也用腳踏陳男生殖器到射精，藉此滿足慾望。台中地院審結，認為陳男無前科、有悔意並部分和解，依對未滿14歲及14歲至16歲少女猥褻罪判1年8月，緩刑3年以自新。

陳姓男子擁有好學歷，碩士畢業的他在家族企業上班，並與妻子育有一名子女。他卻因本身有「戀足」癖好，化名「Mark Lin」，透過臉書找尋未成年少女，希望能滿足個人慾望。

▲男子開車載少女到公園旁，在車上性交易。（圖／翻攝Google Map）

2016年的父親節，他與13歲的小婷（化名）相約，陳男中午開車去接她後，將車停在南區復興路文創園區旁的長春公園。陳男拿自己買的女性襪子給小婷穿後，接著開始嗅聞小婷的腳味，並命令小婷用腳踏他的生殖器，直到射精為止。結束後，陳男給小婷2500元當代價，並送她回家。同年8月跟10月，陳男再約小婷出來，用相同手法滿足性慾。

2017年4月，陳男決定換個少女，找到13歲小萱（化名）後，陳男開車載小萱26日下午到太平國小附近停車，在車上依然用相同手法滿足性慾，價碼提高到3千元。陳男對小萱頗迷戀，同年10月約她在車上完成足戀性交易外，陳男也用手撫摸她的胸部；隔年1月更直接到北區一家汽車旅館，除了足戀外野撫摸她胸部及下體，價碼更提高到3200元。

之後，陳男仍另外再跟3名少女相約，在車上完成足戀的性交易，價碼則介於1800元至2200元之間。最後，因為有少女的學校老師發現有異，一問之下才知道有此事，立刻報警逮人。

陳男到案後坦認犯行，並與2名少女家長以24000元及5萬元達成和解，其他3名少女，有的不願讓家長知道，有的家長則是無法接受，表達不願調解，請法官依法判決。

承審法官審酌，陳男明知對方都是未成年少女，心智發育尚未健全，對性行為缺乏完全自主判斷，竟未克制情慾，與之猥褻，法紀觀念淡薄，影響被害人身心正常發展。念在他沒有前科，犯後坦認犯行，部分達成和解，顯見他有積極彌補過錯，深具悔意，依《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》對未滿14歲男女猥褻、14歲以上未滿16歲男女猥褻罪，判處1年8月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。緩刑期內應接受4次法治教育，並付保護管束。

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