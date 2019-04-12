「就是要讓妳懷孕」　男強押女護理師打分手砲要關還要賠40萬

▲男子不滿護理師女友提分手，竟強押性侵，得吃牢飯也要賠錢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子不滿護理師女友小珍（化名）提分手，竟趁她下班時強押上車，載到高雄的汽車旅館強要分手砲2次，還嗆說「就是要讓妳懷孕！」。二審依強制性交等罪判他4年10月徒刑；民事部分，台中地院判張男須賠償40萬，全案可上訴。

梧棲某醫院任職護理師的小珍，2016年與張男交往，雙方在6月發生激烈爭吵，小珍氣到提分手。6 月14日早上7點多，小珍下大夜班準備騎車回家，驚見張男出現在停車場。張男表明希望能復合，並邀她一起南下去墾丁散散心。小珍雖婉拒，卻被張男強拉上車，包包手機被扣住，車就往南部開。

張男中午左右開車到高雄一家汽車旅館入住，接著竟強拉小珍進房，強脫她衣褲，拖去浴室洗澡。小珍不從，數次撞牆表達抗拒，但仍遭拉到床上，沒戴保險套直接硬上，性侵得逞。張男過程中還嗆小珍說「再動就讓妳懷孕！」。完事後，小珍企圖抗拒，又再被張男霸王硬上弓，性侵得逞。

隔日凌晨，小珍趁張男睡覺時跑出房間向櫃台借電話跟家人求援，並搭計程車回台中，途中還去藥局買事後避孕藥吃。個性內向的小珍原本沒吐露實情，只跟家人及警察說被強押走。事後在姐姐促膝長談下，她才說出遭性侵。

張男在一審審理時雖坦認雙方有發生性關係，卻辯稱是你情我願，小珍自願跟他南下旅遊，可能是她家人反對，她才提告。

但法官認為，小珍驗傷單寫明多處瘀傷，而小珍未向醫院請假，當天下午還要上小夜班，汽車旅館櫃檯也稱當時看到小珍出來求援的表情十分驚恐，小珍、姊姊及警方的供詞明確，前後一致，不採信張男辯詞，依強制性交、妨害自由罪判他4年10月。張男不服上訴，二審仍維持原判。

小珍也提起損害賠償民事訴訟，要求張男賠償100萬精神撫慰金。民庭法官審酌，張男大學畢業，擔任職業安全衛生管理員，月入約2萬8千元，尚有19萬餘元學貸待清償。名下1輛汽車為父親借名登記。另外，張男與小珍原為男女朋友，本應更加愛惜，卻違反意願而性侵，造成小珍身心傷害程度非輕。而張男犯後屢次開庭未到，未見悔意，判賠40萬元。小珍依「犯罪被害人保護法」已領得30萬補償金，因此實際得支付10萬給小珍。

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