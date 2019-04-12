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上完健康教育才知被性侵！小2女「他叫我吃、叫我舔」　媽崩潰：為何不說

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▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女童遭父親友人逼口交，直到上完健康教育才知被性侵。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／台中報導

一名潘姓男子與一名小學四年級女童的父母為朋友關係，平時就與朋友一家人同住。然而，潘男竟趁著朋友夫妻不在身旁時，對女童伸出魔爪，強壓女童頭部，逼迫對方幫他口交。事後女童在學校上完健康教育課才得知潘男對她性侵，經過老師詢問，女童稱「叔叔讓我看，他叫我吃、他叫我舔」，驚覺事態嚴重向上通報，台中地院也依加重強制性交罪將潘男判處10年有期徒刑。

判決書指出，女童在學校上完健康教育兩性身體的構造課程後，得知自己遭到潘男性侵，便將事情告訴其他同學，然而卻遭到男同學恥笑，攻擊說她有看過男生的性器官，被當時在場的自然科老師制止。

自然科老師出庭證稱，當時女童不斷被男同學嘲笑，眼淚都快掉下來了。課後女童將老師留下，還對她說「老師我告訴妳，我真的有看過男生的那個地方」，讓她嚇得趕緊追問，女童接著表示「是叔叔讓我看的，而且他叫我吃、他叫我舔」，她驚覺事態嚴重，便通知女童班導師，隨後也向上通報。

女童母親也出庭表示，當她從社工那得知女兒遭到性侵後，便向女兒求證，也找來與女童要好的同學一同詢問，而當時女童告知她，因為害怕被罵所以不敢說，讓她相當心痛，且她認為小朋友既然講得出來，就一定是有發生過，她選擇相信女兒。

法院審理時，潘男矢口否認犯行，但法官認為案發當時女童年僅9歲，並非具有複雜的社會生活經驗，且依照年齡及心智發展，若不是親身經歷過，應該無法憑空杜撰，因此認定他對女童下毒手，將他依加重強制性交罪判處10年有期徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：健康教育,兩性構造,性侵

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