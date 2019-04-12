　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／家裡裝潢「電視上被看光光」　屋主怒告《幸福空間》劉伊心侵入住宅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 《幸福空間》主持人劉伊心。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲劉伊心因主持《幸福空間》節目，被控侵入住宅，最後檢察官調查結果不起訴。（圖／記者劉昌松翻攝《幸福空間》臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人劉伊心2018年主持的1集《幸福空間》節目，播出新竹市1間新屋裝潢成果，沒想到被屋主氣得控告劉和節目製作公司周姓負責人，涉嫌未經同意就擅自侵入住宅拍攝。台北地檢署調查，原來是陳姓裝潢設計師委託製作單位，把自己設計不錯的案子拍下來發表，檢察官認為，攝影團隊受託進屋拍攝，不構成「無故侵入住宅罪」，因此處分全案不起訴。

《幸福空間》是專門介紹達人裝潢、居家改造的平台，製作的影音節目在多家電視頻道與網路播出，臉書粉絲專頁有上百萬按讚數，人氣頗高。

不過住在新竹的1位民眾指控，她在2014年6月間，委託陳姓設計師幫忙裝潢新屋，2018年初裝潢告一段落，陳LINE她說要進行拍攝，她以為是例行性的驗收拍攝，然後設計師在2月2日帶隊進屋拍攝，屋主2月8日搬進新家。

幾個月後，又接到陳的通知，說之前拍攝內容，「要在電視上播出了」，她在4月14日看到自己的私人住宅被公開在電視上，氣得控告該集主持人劉伊心和節目製作公司周姓負責人涉嫌侵入住宅罪。

▲▼ 《幸福空間》主持人劉伊心。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲《幸福空間》是一個介紹達人裝潢、居家改造的媒體平台。（圖／記者劉昌松翻攝《幸福空間》官網）

劉伊心出庭辯稱，「當主持人2、3年了。是節目邀請我去該處的。」周姓負責人也稱，是接到《幸》的拍攝通知前往勘景、拍攝。2人都不清楚與屋主接洽過程。

陳姓設計師證稱，因為覺得這個新屋從預售到完成近2、3年，設計得不錯，想要發表，也跟屋主講過會有攝影團隊進屋拍攝，還請屋主幫忙買床罩，「照以往業界慣例，如果屋主不同意的話，我們不會去拍，我認為屋主已經同意」。

檢察官認為，節目拍攝時，屋主還沒入住，「應沒有構成妨害自由或隱私之侵害」；而屋主認為設計師是「要做裝潢的驗收，有權利進去」，而劉伊心和節目製作團隊又是透過《幸》，受設計師委託進入拍攝，不構成「無故侵入住宅罪」，因此以罪證不足等理由，處分不起訴劉伊心等人。

【其他新聞】

劉樂妍為妹討債罵「王八蛋」　挨告出庭「我在大陸很忙」

民運人士吾爾開希酒駕被逮　繳國庫6萬換緩起訴

高國華「秀雙手淤傷」控徒弟教唆打人　檢打臉：是舊傷

ET快訊
威利本尊其實是殺人魔！虐殺25兒童逃亡32年還躲在人群裡
丫頭《玩很大》淚崩！泳衣「胸前布被剪開全是洞」網看傻
「武統派」李毅強制出境　蘇貞昌嗆：驅逐恐怖份子剛好而已

關鍵字：幸福空間,劉伊心,裝潢,設計師,預售屋,改裝,驗收,侵入住宅,隱私

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

每月收6萬包庇德州撲克賭場　金吾獎警察收賄判刑定讞

「廚房神器」戴頭上趴趴走！路人一看傻眼　網狂抓亮點：打開看有沒有飯

驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

女友澡洗太久還欠8萬被她亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠626萬

潭子妙音寺疑遭縱火40尊神像全毀　住持是小虎隊陳志朋爸爸

影／睡夢中聽到巨響...婦人PO文喊：我家有小偷　警電鋸破鐵門卻傻眼

上完健康教育才知被性侵！小2女「他叫我吃、叫我舔」　媽崩潰：為何不說

北市高階警官大搬風！　9分局長、大隊長「聯合布達」

騎車男子宜蘭市區拒檢摔車逃逸　海軍正義哥協助警逮人犯

友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

客廳變垃圾山！哈士奇裝可愛聽訓　笑臉罰站透露「下個目標」

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

直擊／美麗華《復仇者4》漏夜排隊14hr！　媽媽早上才來：夭壽，排這麼長

「英雄」賽事限定！網購狂撒上萬購物金　祭5殺優惠應援挺LOL

過期奶精混其他原料　業者「改包裝再販售」賣出1萬多公斤

過期1年奶精重製「黑心沖泡包」　1.6萬公斤竄市面高雄喝最多

【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃..

李毅被找到了　移民署預計今晨7..

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

女童遭虐死　媽4人開庭僅關心貓..

狠父熱水狂淋3分鐘　2歲童洗澡..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

臉書貼文遭小偷　攻堅逮「掃地機..

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

文藻正妹變女警　救救學長「菜英..

賊行搶五金行　老闆鐮刀嚇阻

更多熱門

相關新聞

宏達電內鬼案　首席設計師判刑

喧騰一時的HTC宏達電內鬼案，副總經理兼首席設計師簡姓男子、設計部吳姓處長等9人，被控私自下載、重製尚未公開的操作介面中的ICON圖形設計，洩漏到大陸，並與大陸人士合組新公司，挖角宏達電員工。台北地檢署依違反《證券交易法》等罪提起公訴，台北地方法院11日宣判。簡男判刑7年10個月，不得易科罰金，違反《營業秘密法》部分判刑3個月，得易科罰金，查扣之犯罪所得682萬多元全數沒收。

劉伊心懷孕「處女座寶寶」5個月

為子存錢開店面　裝潢先慘賠28.6萬元

新髮型太醜！藍衣男怒剃「設計師」頭髮洩憤

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1/11台灣見

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

北台最大！4千坪水族館2020年開

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面